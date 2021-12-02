Зеленский хочет, чтобы чиновники декларировали двойное гражданство

Президент Владимир Зеленский надеется урегулировать вопросы двойного гражданства изменениями к закону "О гражданстве Украины", обязать чиновников указывать двойное гражданство в декларациях, а к работе в судах и на таможне не допускать граждан других государств.

Источник: пресс-служба президента

Детали: 2 декабря президент подал на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Как говорится в пресс-релизе, проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" призван обеспечить правовую определенность отношения государства к украинским гражданам, которые имеют гражданство (подданство) других государств.

Поэтому документ "актуализирует положения законодательства в сфере гражданства и уточняет полномочия государственных органов, участвующих в решении вопросов гражданства Украины".

Прямая речь Зеленского: "Таким образом, мы урегулируем вопросы, касающиеся двойного гражданства.

Ценность гражданства Украины должна расти: украинский паспорт должен быть залогом свободного и безопасного передвижения по миру, а украинец должен чувствовать себя защищенным в любой стране и знать, что на страже его прав и интересов стоит его государство".

Больше деталей: Другой проект закона Зеленского – "О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства" – определяет правовые и организационные основы функционирования системы декларирования гражданами Украины наличия гражданства других государств или пребывания в процедуре обретения или прекращения гражданства (подданства) иностранного государства.

Также он содержит правовые основы проверки достоверности представленных в декларациях сведений, противодействие использованию гражданства другого государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

А законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины (об ответственности за нарушение законодательства в сфере гражданства)" предлагает установить административную ответственность за несвоевременное представление или непредставление субъектом декларирования декларации о наличии гражданства (подданства) иностранного государства, о нахождении в процедуре вступления в гражданство или прекращения гражданства иностранного государства и т.п.

Этот документ также предлагает установить уголовную ответственность за преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений о наличии гражданства или подданства иностранного государства.

Прямая речь Зеленского: "Все политики и чиновники, которые по закону о предотвращении коррупции заполняют электронные декларации, должны обязательно указывать наличие гражданства или подданства других государств.

Если человек, уполномоченный на выполнение функций государства или местного самоуправления, также является гражданином другого государства, он должен честно сообщить – украинское общество имеет право об этом знать. За намеренные попытки скрыть факт двойного гражданства человек должен нести уголовную ответственность.

Другие детали: Законопроект о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" по предотвращению и противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства" имеет целью противодействие использованию гражданами Украины гражданства иностранного государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

Зеленский пояснил, что предлагает "установить ограничения на занятие должностей в органах судебной власти гражданами Украины, которые имеют или получили гражданство другого государства".

А проект закона "О внесении изменений в статью 570 Таможенного кодекса Украины о предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства" предлагает установить ограничения на занятие должностей и в таможенных органах гражданами Украины, которые имеют иди получили гражданство или подданство иностранного государства или государств.

Президент призывает народных депутатов всех фракций и групп поддержать внесенные им законопроекты.

Напомним: Единое гражданство прописано в Конституции Украины. Законопроект о внесении изменений в раздел I "Общие положения" Конституции при его принятии не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады утверждается всеукраинским референдумом (ст. 156 Конституции).

2 декабря Зеленский подал в Верховную Раду 5 законопроектов относительно гражданства. Документы разработаны во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны от 26 февраля 2021 года "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства", введенному в действие указом президента 4 марта.

Этому предшествовало: 1 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о множественном гражданстве.