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Рада продлила закон об особом статусе Донбасса еще на год

Четверг, 2 декабря 2021, 13:33
фото: пресс-служба ВР

Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Источник: Верховная Рада

Детали: Законом продлевается на 1 год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"За" проголосовали 317 нардепов, "против" проголосовали весь состав "Голоса", двое из "Батькивщины" и двое внефракционных.

Напомним:

  • В конце 2019 года должен был прекратить действие закон Украины об особом статусе Донбасса, принятый 16 сентября 2014 года сроком на 3 года и дважды продленный на год(в народе его назвали законом об особом статусе ОРДЛО).
  • Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаДонбасс
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