Рада продлила закон об особом статусе Донбасса еще на год
Четверг, 2 декабря 2021, 13:33
Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Источник: Верховная Рада
Детали: Законом продлевается на 1 год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
"За" проголосовали 317 нардепов, "против" проголосовали весь состав "Голоса", двое из "Батькивщины" и двое внефракционных.
Напомним:
- В конце 2019 года должен был прекратить действие закон Украины об особом статусе Донбасса, принятый 16 сентября 2014 года сроком на 3 года и дважды продленный на год(в народе его назвали законом об особом статусе ОРДЛО).
- Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
Украинская правда