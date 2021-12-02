Рада продлила закон об особом статусе Донбасса еще на год

Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Источник: Верховная Рада

Детали: Законом продлевается на 1 год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"За" проголосовали 317 нардепов, "против" проголосовали весь состав "Голоса", двое из "Батькивщины" и двое внефракционных.

Напомним: