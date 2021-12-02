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Почти половина украинцев не поддерживают идею двойного гражданства

Четверг, 2 декабря 2021, 15:06
фото pixabay

Почти половина украинцев не поддерживают идею о введении двойного или множественного гражданства в Украине.

Источник: результаты опроса Деминициатив совместно с КМИС, проведенного с 22 октября по 12 ноября

Дословно: "48% респондентов не поддерживают вообще идею введения двойного или множественного гражданства в Украине.

В то же время, 24% высказываются за возможность введения двойного (множественного) гражданства для всех стран без исключений;

11% поддерживают эту идею, если двойное гражданство будет разрешено только со странами-членами ЕС и НАТО".

Детали: При этом 7% респондентов могут поддержать введение множественного гражданства со всеми странами, кроме России.

Почти 5% выступают за двойное гражданство только с бывшими республиками СССР, еще 5% затруднились определиться с ответом.

 

Исследование провел фонд "Деминициативы" им. Илька Кучерива совместно с КМИС по заказу Института центральноевропейской стратегии в рамках спецпроекта Re:Open Zakarpattia.

Опрос проводился среди украинцев в возрасте от 18 лет с 22 октября по 12 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных номеров во всех областях, кроме временно не контролируемых властями Украины территорий – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Было собрано 2003 анкеты.

Погрешность выборки не превышает: 2.4% для показателей близких к 50%, 2.1% – для показателей близких к 25%, 1.5% – для показателей близких к 10%.

Этому предшествовало: 

  • 2 декабря Зеленский подал в Верховную Раду 5 законопроектов относительно гражданства. Документы разработаны во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны от 26 февраля 2021 года "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства", введенному в действие указом президента 4 марта.
  • 1 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о множественном гражданстве

Украинская правда
Темы: гражданствозаконодательствоопросрейтинг
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