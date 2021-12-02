Почти половина украинцев не поддерживают идею двойного гражданства

Почти половина украинцев не поддерживают идею о введении двойного или множественного гражданства в Украине.

Источник: результаты опроса Деминициатив совместно с КМИС, проведенного с 22 октября по 12 ноября

Дословно: "48% респондентов не поддерживают вообще идею введения двойного или множественного гражданства в Украине.

В то же время, 24% высказываются за возможность введения двойного (множественного) гражданства для всех стран без исключений;

11% поддерживают эту идею, если двойное гражданство будет разрешено только со странами-членами ЕС и НАТО".

Детали: При этом 7% респондентов могут поддержать введение множественного гражданства со всеми странами, кроме России.

Почти 5% выступают за двойное гражданство только с бывшими республиками СССР, еще 5% затруднились определиться с ответом.

Исследование провел фонд "Деминициативы" им. Илька Кучерива совместно с КМИС по заказу Института центральноевропейской стратегии в рамках спецпроекта Re:Open Zakarpattia.

Опрос проводился среди украинцев в возрасте от 18 лет с 22 октября по 12 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных номеров во всех областях, кроме временно не контролируемых властями Украины территорий – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Было собрано 2003 анкеты.

Погрешность выборки не превышает: 2.4% для показателей близких к 50%, 2.1% – для показателей близких к 25%, 1.5% – для показателей близких к 10%.

Этому предшествовало: