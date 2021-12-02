"Двойное гражданство": что предлагает Зеленский в законопроекте

Предложенные президентом изменения к закону "О гражданстве Украины" предусматривают сохранение принципа единого гражданства, закрепленного в Конституции Украины, и введение декларации о признании себя только гражданином Украины для получения украинского гражданства.

Источник: текст законопроекта №6368 об изменениях к закону "О гражданстве Украины" относительно оснований и порядка получения и прекращения гражданства Украины и проект закона №6369 о предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства

Детали: В тексте законопроекта, поданного Владимиром Зеленским 2 декабря, не используются термины "двойное гражданство" или "множественное гражданство".

Как и в действующем законе "О гражданстве Украины", в проекте закона говорится, что законодательство Украины о гражданстве основывается на принципе "единого гражданства – гражданства государства Украина, что исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины".

Дословно: "Если гражданин Украины вступил в гражданство (подданство) иностранного государства (иностранных государств), то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Если иностранец получил гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины".

Детали: Одним из условий принятия в гражданство Украины является "подача иностранцем декларации о признании гражданином Украины или обязательстве прекратить иностранное гражданство, либо декларации об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины, либо декларации об отсутствии иностранного гражданства".

В частности, "декларацию об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины" могут подать: иностранцы, которым предоставлен статус беженца или убежище в Украине; иностранцы, служащие или служившие в Вооруженных Силах или Нацгвардии Украины, а также жены, мужья или дети таких лиц; те, кто имеет выдающиеся заслуги перед Украиной, или те, чье принятие в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины; лица, являющиеся гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подвергающиеся в стране своей гражданской принадлежности преследованиям по политическим мотивам и т.п.

Такую декларацию могут предоставить лица, которые обязались прекратить иностранное гражданство, но существуют независимые от них причины неполучения документа о прекращении иностранного гражданства (подданства).

"Декларацию об отсутствии иностранного гражданства" подают лица без гражданства.

Иностранцы и лица без гражданства для получения или восстановления гражданства Украины обязаны предоставлять свои биометрические данные.

Человек не может получить гражданство Украины по территориальному происхождению, если он совершил преступление против человечества или совершал геноцид, осужден в Украине за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, совершил на территории другого государства деяние, признанное законодательством Украины тяжким или особо тяжким преступлением.

Статья 20 законопроекта предусматривает такие основания для утраты гражданства Украины:

1) использование совершеннолетним гражданином Украины, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства, на территории Украины паспортного документа иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности, национальным интересам Украины;

2) получение лицом гражданства Украины в результате представления ложных сведений, поддельных документов, неисполнения обязательства прекратить иностранное гражданство и т.п.;

3) установление факта прохождения военной службы по контракту в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, лицами, которые на момент прохождения военной службы имели гражданство Украины.

Проект закона предусматривает "сохранение гражданства Украины независимо от места жительства гражданина Украины". В то же время, гражданин Украины, постоянно проживающий за границей, может выйти из гражданства Украины по его заявлению.

Среди прочего предполагается внесение всех данных, связанных с гражданством, в Единый государственный демографический реестр.

Больше деталей: Проект закона о предотвращении и противодействии угрозам нацбезопасности в сфере гражданства предусматривает, что чиновники, руководители объектов государственной собственности, граждане с доступом к государственной тайне, разведчики, члены избирательных комиссий и члены партий должны подавать декларацию о наличии (отсутствии) иностранного гражданства, о пребывании (непребывании) в процедуре и о подаче документов для получении иностранного гражданства.

Граждане, достигшие 18 лет, могут по собственному желанию подать такую декларацию.

Декларация подается с применением средств электронного кабинета субъекта декларирования.

В случае установления Службой безопасности Украины наличия у гражданина Украины гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств) сведения об этом передаются в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере гражданства, для внесения в Единый государственный демографический реестр.

Лица, виновные в нарушении требований этого закона, будут нести ответственность.

Напомним: Президент Владимир Зеленский надеется урегулировать вопросы двойного гражданства изменениями к закону "О гражданстве Украины", обязать чиновников указывать двойное гражданство в декларациях, а к работе в судах и на таможне не допускать граждан других государств.

Статья 4 раздела I Конституции Украины гласит, что в Украине существует одно ("єдине") гражданство. Основания получения и прекращения гражданства Украины определяются законом.

Статья 156 Конституции предусматривает, что законопроект о внесении изменений в раздел I "Общие положения" Конституции при его принятии не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады утверждается всеукраинским референдумом.