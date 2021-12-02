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На Востоке российские боевики ранили украинского военного

Четверг, 2 декабря 2021, 18:02
Иллюстративное фото из facebook страницы пресс-центра ООС

Российские боевики с начала суток 2 декабря четырежды нарушили режим прекращения огня на Востоке, в том числе ранив украинского военнослужащего.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказали медицинску помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы".

Детали: Российские незаконные формирования вели огонь в направлении Новолуганского из минометов 82 мм калибра и гранатометов. Также гранатометы калибра 120 мм применили в направлении Красногоровки.

На Приазовье российские боевики стреляли из гранатометов в сторону Широкино, а также из гранатометов и другого стрелкового оружия вблизи Водяного.

Что было раньше: В среду 1 декабря российские оккупанты ранили гражданского жителя, совершая дистанционное минирование окрестностей Марьинки.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСвойнаДонбасс
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