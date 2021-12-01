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Один гражданский ранен в результате обстрелов российских боевиков на Востоке

Среда, 1 декабря 2021, 17:49

31-летний житель Марьинки получил ранение в результате боевых действий российских оккупантов на Востоке.

Источник: сообщение украинской стороны в СЦКК, пресс-центр операции Объединенных сил

Дословно: "1 декабря в период с 11:36 до 11:46 вооруженные формирования РФ предприняли попытку дистанционного минирования территории населенного пункта Марьинка противопехотными минами ПОМ-2. Взрывом одной из мин был ранен местный житель.

Огонь велся со стороны Трудовского. Вооруженные формирования РФ произвели 2 выстрела минами ПОМ-2 из гранатомета РПГ-7.

В результате взрыва одной из мин, в районе улицы Москалевского, 42, был ранен гражданин Удинский Сергей Анатольевич, 1980 года рождения, который в момент взрыва находился за рулем автомобиля УАЗ-469. У него диагностировано осколочное ранение голени".

Поврежденная машина, в которой сидел потерпевший Сергей Удинский
Поврежденная машина, в которой сидел потерпевший Сергей Удинский
Фото: Украинская сторона в СЦКК
Фиксация места взрыва наблюдателями
Фиксация места взрыва наблюдателями
Фото: Украиснкая сторона в СЦКК

Детали: Украинские наблюдатели зафиксировали и передали в миссию ОБСЕ и украинским прокурорам факт ранения местного жителя российскими войсками.

Российские боевики также вели огонь в направлении Авдеевки из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Что было раньше: 30 ноября российские оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонбассДонецкая областьвойна
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