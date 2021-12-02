Накануне в ООС вражеская пуля снайпера убила 21-летнего бойца из Краматорска

1 декабря в зоне операции объединенных сил вблизи Новотроицкого от вражеской пули погиб 21-летний солдат Валерий Геровкин из Краматорска.

Источник: Facebook-страница 93 ОМБр Холодный Яр

Прямая речь: "1 декабря 2021 года на позициях вблизи Новотроицкого погиб солдат Геровкин Валерий Евгеньевич - его убил вражеский снайпер.

Трагедия произошла вечером на наблюдательном посту".

Детали: Боец родился 21 июля 1999 года. Родом из Краматорска.

В ряды Вооруженных сил вступил в сентябре прошлого года, в холодноярской бригаде пехотинец служил около года.

Это была первая ротация юноши в ООС.

Валерий (слева) вместе с сослуживцем

В пресс-службе добавили, что без сына осталась мать Анна и отец Евгений.

Напомним: