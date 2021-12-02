Накануне в ООС вражеская пуля снайпера убила 21-летнего бойца из Краматорска
Четверг, 2 декабря 2021, 18:06
1 декабря в зоне операции объединенных сил вблизи Новотроицкого от вражеской пули погиб 21-летний солдат Валерий Геровкин из Краматорска.
Источник: Facebook-страница 93 ОМБр Холодный Яр
Прямая речь: "1 декабря 2021 года на позициях вблизи Новотроицкого погиб солдат Геровкин Валерий Евгеньевич - его убил вражеский снайпер.
Трагедия произошла вечером на наблюдательном посту".
Детали: Боец родился 21 июля 1999 года. Родом из Краматорска.
В ряды Вооруженных сил вступил в сентябре прошлого года, в холодноярской бригаде пехотинец служил около года.
Это была первая ротация юноши в ООС.
В пресс-службе добавили, что без сына осталась мать Анна и отец Евгений.
Напомним:
- 1 декабря на Донбассе вследствие вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
Украинская правда