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Кличко назвал новые цены на проезд в общественном транспорте Киева

Четверг, 2 декабря 2021, 22:37
Кличко назвал новые цены на проезд в общественном транспорте Киева

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал новые цены на проезд в общественном транспорте, которые ориентировочно планируют принять после отопительного сезона.

Источник: ответ Кличко на вопрос журналиста телеканала "Киев"

Прямая речь: "Это решение мы будем принимать, как только закончится отопительный сезон в столице".

Детали: Кличко сказал, что власти планируют установить тариф в размере 12 гривен для жителей столицы. Он уточнил, что речь идет о тех жителях, у которых есть "Картка киевлянина".

Жители Киевской области смогут приобрести проездной билет, на котором стоимость одной поездки составит 14 грн.

По его предложению, одноразовый билет для туристов будет стоить 20 грн.

"Карту киевлянина" могут получить люди, имеющие официальную прописку или трудоустройство на территории Киева. Ее выдают через сеть "Ощадбанка".

Мэр Киева не прояснил, как цена будет устанавливаться для жителей Киева, у которых нет официальной прописки или места трудоустройства.

Кличко пообещал, что власти сохранят скидки для льготных слоев населения, а также право на бесплатный проезд для отдельных групп льготников.

Справка: Отопительный сезон в Украине традиционно завершается примерно 15 апреля.

Предыстория: 

  • В начале ноября заместитель городского головы Николай Поворозник заявил, что киевские местные власти планировали повысить с 1 января 2022 года тарифы проезда до 20 грн за поездку. Через несколько дней под Киевской городской государственной администрацией устроили протест против подорожания проезда.
  • Впоследствии Кличко пообещал 17 ноября, что цены на проезд в общественном транспорте не изменятся до окончания отопительного сезона.
  • В мае Кличко сказал, что себестоимость поездки в общественном транспорте составляет 15 гривен.

Украинская правда

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Темы: КиевтранспортВиталий КличкоКГГА
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