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Пограничники будут стрелять по дронам-нарушителям без предупреждения

Понедельник, 20 декабря 2021, 17:02
Пограничники будут стрелять по дронам-нарушителям без предупреждения
фото ГПСУ

Пограничники получили право сбивать без предупреждения дроны-нарушители и перехватывать управление ими.

Источник: Государственная пограничная служба

Прямая речь начальника управления организации ГПСУ Сергея Вороного: "Военнослужащие Госпогранслужбы вправе применять огнестрельное оружие с целью также повреждения или уничтожения воздушных судов, совершающих полеты в пределах пограничной полосы, над или рядом с нашими катерами, кораблями, судами обеспечения, объектами, охраняемыми, в том числе пунктами пропуска и КПВВ, местами дислокации пограничных нарядов, если такие полеты совершаются с нарушением установленных правил. В то же время, хочу подчеркнуть, что в данном случае оружие применяется без предупреждения".

Детали: В ГПСУ уточнили УП, что согласно действующему законодательству лицо, которое планирует запускать беспилотный аппарат вне аэродромов, вертодромов или взлетно-посадочных площадок в контролируемом пограничном районе, должно предупредить пограничников минимум за пол часа до старта и сразу по приземлению БПЛА.

Пограничники объясняют: в последние годы увеличивается количество использования беспилотных летательных аппаратов для осуществления противоправной деятельности. С помощью дронов нарушители в большинстве своем переправляют контрабандные сигареты, но не исключено, что беспилотники могут ряд использоваться и для других незаконных целей.

В связи с этим Госпогранслужба Украины инициировала изменения в нормативно-правовые акты, поддержанные высшими органами власти.

В частности, изменения в закон Украины "О Государственной пограничной службе Украины" позволили пограничникам применять против дронов нарушителей оружие и спецсредства.

Указано, что в ближайшее время ГПСУ начнет работу по закупке средств, позволяющих выявлять беспилотники и перехватывать управление ими.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службазаконодательство
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