Отныне пограничники вооружены законом для проведения поверхностной проверки

Пограничники получили право на основаниях, установленных законом, осуществлять поверхностную проверку лиц, вещей и транспортных средств.

Источник: Государственная пограничная служба Украины, спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: 15 декабря вступили в силу изменения в закон об ГПСУ по усовершенствованию порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы.

В них выписано право пограничников осуществлять визуальное освидетельствование лиц, вещей, товаров (грузов), транспортных средств (поверхностная проверка), а так же личный осмотр задержанных лиц и осмотр и, в случае необходимости, изъятие вещей, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни и здоровью человека.

Согласно внесенным изменениям, поверхностная проверка осуществляется в отношении лиц, вещей, товаров (грузов) и транспортных средств, находящихся в контролируемом пограничном районе, в пункте пропуска (пункте контроля) через государственную границу Украины или контрольном пункте въезда-выезда.

Отказ лица выполнить законные требования пограничника влечет административную ответственность.

Прямая речь Демченко: "Раньше мы фактически руководствовались подзаконными актами во многих вещах, ведь не были определены законодательно все права и нормы, которыми могут руководствоваться пограничники. Многие пытались это использовать, категорически отказываясь от проверок как вещей так и транспортных средств. Тогда мы сотрудничали с представителями полиции и таможенными органами.

Теперь как обязанности, так и круг полномочий четко прописаны в законе о Государственной пограничной службе".

Детальнее о нормах, определенных для пограничников, читайте у ГПСУ.

Что предшествовало: 18 ноября Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и оружия украинскими пограничниками.