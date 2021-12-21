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Столтенберг предлагает как можно скорее провести заседание совета Россия-НАТО

Вторник, 21 декабря 2021, 17:45

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил за проведение совета Россия-НАТО в начале 2022 года.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Румынии Николаем Чуке, сообщает "Европейская правда".

"Мы остаемся готовы к содержательному диалогу с Россией. И я намерен созвать новое заседание Совета Россия-НАТО как можно скорее в новом году" - заявил Столтенберг.

По его словам, любой диалог с Россией должен базироваться на основных принципах европейской безопасности и решать беспокойство НАТО о действиях России.

"И это должно происходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, в том числе с Украиной", - подчеркнул генсек.

Столтенберг повторил, что любая дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь очень высокую цену.

"Мы и дальше будем поддерживать нашего близкого партнера, Украину, политически и практически, будем отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины" - заявил он.

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Темы: РосcияНАТО
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