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58% украинцев поддерживают членство Украины в ЕС, при НАТО – 54%

Вторник, 21 декабря 2021, 20:30

Большинство украинцев поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Международного республиканского института, сообщает "Европейская правда".

"Даже перед лицом российской военной агрессии украинцы продолжают поддерживать членство в НАТО и ЕС, – сказал Стивен Никс, региональный директор МРИ в Евразийском регионе. – Присоединение Украины к сообществу развитых демократий поможет укрепить экономические возможности страны и усилить защиту от внешних угроз".

Относительно вступления Украины в международный экономический союз, 58% украинцев избрали бы ЕС и только 21% – Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном. Поддержка вступления Украины в НАТО составляет 54%.

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, в период с 6 по 15 ноября 2021 года, путем личных интервью местом жительства респондентов.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что на саммите НАТО 29-30 июня Украина может получить сигнал о своем членстве в Альянсе.

Темы: НАТОсоциологияЕСукраинцы
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