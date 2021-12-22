Аваков о поведении "слуги", который хамил полицейским: не единственный эпизод
Экс-министр Арсен Аваков говорит, что обсуждал поведение нардепа Николая Галушко с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и его коллегой Денисом Монастырским год назад, и эпизод, ставший достоянием общественности сейчас, не единственный.
Источник: Аваков в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "По поводу видео народного депутата от фракции Слуга народа Николая Галушко, обнародованного сегодня в СМИ:
Прежде всего я приветствую представителей фракции СН, которые немедленно обнародовали свою позицию о неприемлемости подобного поведения народного депутата по отношению к полицейским. Очень правильно и хорошо!
Очень рассчитываю, что все последние инциденты, которые имели место с депутатами как от партии СН, так и прочими, обнародованные и необнародованные, получившие огласку и не получившие огласку – будут повторятся все реже и реже.
То, что рядовые полицейские перестали терпеть подобные инциденты и обнародуют через журналистов факты "приятного" общения с депутатами на дорогах, прежде всего говорит о тенденции неприятия как полицией, так и общества в целом, подобного небрежения законом и неприемлемого поведения.
Надеюсь, что все в нашей стране, и в первую очередь, во властных структурах, сделают правильный вывод: всякому терпению приходит конец!".
Детали: Аваков отмечает, что произошедший год назад инцидент, о котором стало известно сейчас, не единственный с депутатом Галушкой, были и другие эпизоды.
Экс-глава МВД говорит, что по факту этого случая имел беседу не с нардепом, а с главой фракции СН Арахамия и с депутатом Монастырским, который в тот период возглавлял Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады, членом которого является депутат Галушко.
По словам политика, речь шла о неприемлемости подобного поведения депутата. И оба коллеги согласились, что это был безобразный инцидент, и оба они имели соответствующий разговор с Галушко.
Прямая речь: "Никакой секретности в этих беседах и никаких особых пожеланий к данному депутату, кроме приличного поведения, никогда не было! "Я этого депутата в очистку не назначал" (с) – ответственность за качество и моральный уровень депутатов несет та политическая сила, которая приводит их в парламент!
К слову, понимая уровень и манеру общения господина Галушко, я никогда с ним лично не контактировал. Профилактикой с ним занимался один из замминистров, который, согласно своим должностным обязанностям, взаимодействовал с парламентом.
Что касается водителя, допустившего нарушение ПДД, за которое и был правомерно остановлен автомобиль народного депутата, то он признан виновным решением суда и понес административное наказание.
Еще раз подчеркну единственный и очевидный вывод, который следует сделать из этой истории: перед законом все равны, нет ни особенных, не неприкасаемых, нет тех, кого не имеет досматривать полиция, нет тех, кто имеет право нарушать закон. Это касается всех: президента, министра, бывшего министра, простого человека – всех! Только тогда будет справедливость и порядок и не будет таких скандалов".
Предыстория:
- 22 декабря "Украинская правда" обнародовала видеозапись нагрудной камеры полицейских, остановивших возящего нардепа авто за нарушение правил дорожного движения. Галушко приехал "выручать" своего водителя, которого остановили за пересечение двойной полосы. Нардеп громко ругался и хамил полицейским, называя их "дебилами". Инцидент произошел 18 декабря 2020 года.
- Во фракции "Слуга народа" осудили поведение нардепа и пообещали наказать его. В то же время спикер фракции СН отметила, что сам Галушко заявил, будто это видео с целью шантажа против него использовало бывшее руководство Министерства внутренних прав.
- Галушко настаивает, что полицейские останавливали его автомобиль незаконно. В комментарии журналистам 22 декабря он снова обозвал правоохранителей "дебилами".