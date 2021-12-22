Галушко снова назвал "дебилами" полицейских, остановивших его автомобиль

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Галушко настаивает, что полицейские останавливали его автомобиль незаконно.

Источник: комментарий Галушка телеканала "Украина 24"

Прямая речь Галушко: "Не было никакого нарушения, просто остановили машину и обыскали без законных оснований: рабочие документы, барсетку, кошельки, которые находились у меня в машине, мои личные и рабочие документы…

Если я им объясняю, а они говорят "мы могли это делать" - дебилы, значит".

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