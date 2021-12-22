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Галушко снова назвал "дебилами" полицейских, остановивших его автомобиль

Среда, 22 декабря 2021, 15:34
Галушко снова назвал дебилами полицейских, остановивших его автомобиль

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Галушко настаивает, что полицейские останавливали его автомобиль незаконно.

Источник: комментарий Галушка телеканала "Украина 24"

Прямая речь Галушко: "Не было никакого нарушения, просто остановили машину и обыскали без законных оснований: рабочие документы, барсетку, кошельки, которые находились у меня в машине, мои личные и рабочие документы…

Если я им объясняю, а они говорят "мы могли это делать" - дебилы, значит".

Предыстория: 

  • 22 декабря "Украинская правда" опубликовала видеозапись из нагрудной камеры полицейского из патрульного отряда, остановившего его водителя за нарушение правил дорожного движения. Галушка громко ругался и хамил полицейским, называя их "дебилами". По данным "УП", инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Депутата остановили за пересечение двойной полосы.
  • Во фракции "Слуга народа" осудили поведение нардепа и пообещали наказать его. Кроме того, в комментарии добавили, что знали об инциденте, ведь депутата раньше шантажировали в руководстве Министерства внутренних прав этим видео.

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Темы: Слуга народаполицияскандалМВД
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