Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Послы G7 прокомментировали срыв отбора руководителя антикоррупционной прокуратуры

Среда, 22 декабря 2021, 18:57
Фото: САП

Послы стран Группы семи выразили разочарование отказом назначенных Верховной радой членов комиссии по избранию Специализированного антикоррупционного прокурора определить победителя отбора руководителя САП.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы G7 разочарованы отказом назначенных ВР членов отборочной комиссии Специализированного антикоррупционного прокурора определить победителем кандидата, набравшего больше баллов. Эта дальнейшая задержка неоправдана и противоречит обязательствам Украины по назначению постоянного руководителя" - говорится в заявлении послов в Twitter.

Послы призвали комиссию по избранию руководителя САП как можно скорее собраться, чтобы завершить процесс.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура, как и все независимые антикоррупционные институции, нуждается в укреплении для обеспечения верховенства права и эффективной борьбы с коррупцией" - отмечают послы.

Напомним, 21 декабря члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства, против этого голосовали почти все члены, избранные Верховной Радой.

Перед этим комиссия обнародовала результаты по итогам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

В начале декабря послы стран G7 призвали избирающую нового Специализированного антикоррупционного прокурора комиссию в полной прозрачности и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания.

Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не имеет руководителя.

Темы: G7Антикоррупционная прокуратура
powered by lun.ua
Главное сегодня

Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post

Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов

Все обвинения в адрес России "безосновательны" – "Газпром" о дефиците газа в Западной Европе

В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина

Угроза войны: у Путина говорят, что РФ "первой не нападает"

Путин хочет уничтожить Украину – Данилов

Все новости...
G7
ОП: Зеленский заинтересован, чтобы конкурс главы САП провели до конца года
Дипломаты США и других стран G7 лично идут на отбор руководителя САП после проблем с конкурсом
Послы G7 рассказали Зеленскому об ожиданиях по поводу реформ
Последние новости
09:55
Столтенберг готов созвать Совет НАТО-Россия впервые за 2,5 года
09:35
Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post
08:49
карта"Будем мерзнуть" – синоптик предупредила о похолодании
08:20
Ковид: в Украине 2,8 тысячи новых заражений, 138 человек скончались
08:00
Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов
07:38
Талибы распустили Независимую избирательную комиссию Афганистана
07:12
Оккупанты открыли огонь из ПТРК в направлении Травневого
06:32
Украина вернулась на 3-ю позицию в мире по суточной смертности от Covid
05:45
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ из "соображений безопасности"
04:48
Австрия ограничила количество привитых лиц на празднованиях до 25
Все новости...