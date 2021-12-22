Посли G7 розчаровані черговим зривом відбору керівника САП

Посли країн Групи семи висловили розчарування відмовою призначених Верховною радою членів комісії з обрання Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможця відбору керівника САП.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням України щодо призначення постійного керівника" - йдеться у заяві послів у Twitter.

Посли закликають відбіркову комісію якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес. Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 22, 2021

Посли закликали комісію з обрання керівника САП якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією" - наголошують посли.

Нагадаємо, 21 грудня члени комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства, проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

Перед цим комісія оприлюднила результати за підсумками співбесід: детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

На початку грудня посли країн G7 закликали комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, у повній прозорості і без подальших зволікань завершити процес обрання.

Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.