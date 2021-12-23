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В Минске силовики выломали дверь дома и задержали журналиста "Радио Свобода"

Четверг, 23 декабря 2021, 18:36
В Минске силовики выломали дверь дома и задержали журналиста Радио Свобода
фото: радио свобода

В Минске задержан журналист белорусской службы Радио Свобода Олег Груздилович. Силовики в масках пришли к нему домой и выломали дверь.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Груздилович подозреваемый по уголовному делу об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них".

Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В июле в Минске силовики разгромили офис белорусской службы "Радио Свобода": они выломали двери, изъяли технику и задержали нескольких журналистов, в том числе Груздиловича. Позже работников отпустили под подписку о невыезде.

Предыстория: МВД Беларуси 23 декабря признало интернет-ресурсы белорусской службы Радио Свобода "экстремистским формированием".

Темы: БеларусьЛукашенкомедиа
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