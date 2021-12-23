Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Минске силовики выломали дверь дома и задержали журналиста "Радио Свобода"

Четверг, 23 декабря 2021, 19:36
фото: радио свобода

В Минске задержан журналист белорусской службы Радио Свобода Олег Груздилович. Силовики в масках пришли к нему домой и выломали дверь.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Груздилович подозреваемый по уголовному делу об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них".

Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В июле в Минске силовики разгромили офис белорусской службы "Радио Свобода": они выломали двери, изъяли технику и задержали нескольких журналистов, в том числе Груздиловича. Позже работников отпустили под подписку о невыезде.

Предыстория: МВД Беларуси 23 декабря признало интернет-ресурсы белорусской службы Радио Свобода "экстремистским формированием".

Темы: БеларусьЛукашенкомедиа
powered by lun.ua
Главное сегодня

Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post

Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов

Все обвинения в адрес России "безосновательны" – "Газпром" о дефиците газа в Западной Европе

В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина

Угроза войны: у Путина говорят, что РФ "первой не нападает"

Путин хочет уничтожить Украину – Данилов

Все новости...
Беларусь
В Беларуси собираются посадить на 11 лет россиянина за озвучку оппозиционных роликов
В Беларуси "Радио Свобода" объявили "экстремистским формированием"
Против задержанного в Беларуси журналиста "Радио Свобода" возбудили уголовное дело
Последние новости
09:55
Столтенберг готов созвать Совет НАТО-Россия впервые за 2,5 года
09:35
Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post
08:49
карта"Будем мерзнуть" – синоптик предупредила о похолодании
08:20
Ковид: в Украине 2,8 тысячи новых заражений, 138 человек скончались
08:00
Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов
07:38
Талибы распустили Независимую избирательную комиссию Афганистана
07:12
Оккупанты открыли огонь из ПТРК в направлении Травневого
06:32
Украина вернулась на 3-ю позицию в мире по суточной смертности от Covid
05:45
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ из "соображений безопасности"
04:48
Австрия ограничила количество привитых лиц на празднованиях до 25
Все новости...