В Минске силовики выломали дверь дома и задержали журналиста "Радио Свобода"

В Минске задержан журналист белорусской службы Радио Свобода Олег Груздилович. Силовики в масках пришли к нему домой и выломали дверь.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Груздилович подозреваемый по уголовному делу об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них".

Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В июле в Минске силовики разгромили офис белорусской службы "Радио Свобода": они выломали двери, изъяли технику и задержали нескольких журналистов, в том числе Груздиловича. Позже работников отпустили под подписку о невыезде.

Предыстория: МВД Беларуси 23 декабря признало интернет-ресурсы белорусской службы Радио Свобода "экстремистским формированием".