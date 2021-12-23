У Мінську силовики виламали двері дому та затримали журналіста "Радіо Свобода"

У Мінську затримали журналіста білоруської служби Радіо Свобода Олега Груздиловича. Силовики в масках прийшли до нього додому та виламали двері.\

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Груздилович є підозрюваним у кримінальній справі про "організацію та підготовку дій, що брутально порушують громадський порядок, або активну участь у них".

Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

У липні в Мінську силовики розгромили офіс білоруської служби "Радіо Свобода": вони виламали двері, вилучили техніку та затримали кількох журналістів, зокрема Груздиловича. Пізніше працівників відпустили під підписку про невиїзд.

Передісторія: МВС Білорусі 23 грудня визнало інтернет-ресурси білоруської служби Радіо Свобода "екстремістським формуванням".

