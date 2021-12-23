Посольство США разочаровано срывом отбора руководителя САП

В посольстве Соединенных Штатов разочарованы провалом назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил спикер посольства Дэниел Лангенкемп в комментарии LIGA.net.

"Неспособность отборочной комиссии САП утвердить свое окончательное решение вызывает глубокое разочарование", – сказал Лангенкемп.

Он отметил, что после 9,5 часов заседания комиссии оставалось просто признать победителя и подтвердить все свои последовательные шаги, предпринятые за последние 15 месяцев. Однако пять из шести назначенных Верховной Радой членов комиссии отказались это сделать.

"Понятно, кто победитель. Нет веских причин не подписывать решение о победившем", - добавил Лангенкемп.

Несмотря на провал голосования, Лангенкемп уверен, что те, кто поддерживают прозрачный результат конкурса, в итоге победят.

"Народ Украины снова и снова доказывал, что он сильнее тех интересов, которые пытаются сдержать Украину. Он докажет это и в этом случае – и международное сообщество поддерживает его", – сказал он.

Напомним, 21 декабря члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства, против этого голосовали почти все члены, избранные Верховной Радой.

Перед этим комиссия обнародовала результаты по итогам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

В начале декабря послы стран G7 призвали избирающую нового Специализированного антикоррупционного прокурора комиссию в полной прозрачности и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания.

Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не имеет руководителя.