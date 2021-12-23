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Посольство США розчароване зривом відбору керівника САП

Четвер, 23 грудня 2021, 19:17
Посольство США розчароване зривом відбору керівника САП
фото: сап

У посольстві Сполучених Штатів розчаровані провалом призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник посольства Деніел Лангенкемп у коментарі LIGA.net.

"Нездатність відбіркової комісії САП затвердити своє остаточне рішення викликає глибоке розчарування", – сказав Лангенкемп.

Він зазначив, що після 9,5 годин засідання комісії залишалося просто визнати переможця і підтвердити всі свої послідовні кроки, зроблені за останні 15 місяців. Проте п'ять із шістьох призначених Верховною Радою членів комісії відмовилися це зробити.

"Зрозуміло, хто переможець. Немає вагомих причин не підписувати рішення про те, хто переміг", – додав Лангенкемп.

Попри провал голосування Лангенкемп упевнений що ті, хто підтримують прозорий результат конкурсу, зрештою переможуть.

"Народ України знову і знову доводив, що він сильніший за ті інтереси, які намагаються стримати Україну. Він доведе це і в цьому випадку – і міжнародна спільнота підтримує його", – сказав він.

Нагадаємо, 21 грудня члени комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства, проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

Перед цим комісія оприлюднила результати за підсумками співбесід: детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

На початку грудня посли країн G7 закликали комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, у повній прозорості і без подальших зволікань завершити процес обрання.

Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШААнтикорупційна прокуратуракорупціяреформи
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