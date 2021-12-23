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Россия может сделать праздники спокойными для всех – Столтенберг

Четверг, 23 декабря 2021, 19:40
Россия может сделать праздники спокойными для всех – Столтенберг
ФОТО NATO.INT

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть возможность сделать это Рождество мирным и спокойным для всех нас, снизив напряженность и отведя войска от украинской границы.

Источник: Столтенберг в интервью Dpa

Прямая речь Столтенберга: "Надеемся на мирный отдых (во время праздников – ред.) для всех. В то же время нам нужно быть готовыми, и поэтому мы повысили нашу бдительность. Мы очень внимательно следим за наращиванием российских сил в Украине и вокруг нее.

В течение некоторого времени мы наблюдали постепенное и значительное наращивание российской военной мощи танками, беспилотными летательными аппаратами и десятками тысяч боевых единиц.

Мы видели агрессивную риторику с российской стороны и знаем послужной список России. Они уже применяли силу против Украины, незаконно аннексировали Крым и продолжали дестабилизировать восточную Украину. Но есть неуверенность в намерениях России.

Я не буду вдаваться в подробности разведки. Но это значительное военное наращивание, и нет никаких признаков того, что это останавливается или замедляется. Напротив, это продолжается.

Таким образом, у России есть возможность сделать это Рождество мирным и спокойным для всех нас, снизив напряженность и выведя свои силы. Понятно, что агрессор - Россия, а не Украина".

Предыстория: 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Украина может проявить военную агрессию в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.

Темы: НАТОграницаУкраинаРосcияПутин
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