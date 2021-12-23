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Росія може зробити свята спокійними для всіх – Столтенберг

Четвер, 23 грудня 2021, 20:40
ФОТО NATO.INT

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія має можливість зробити це Різдво мирним і спокійним для всіх нас, знизивши напруженість і відвівши війська від українського кордону.

Джерело: Столтенберг в інтерв'ю Dpa

Пряма мова Столтенберга: "Сподіваємось на мирний відпочинок (під час свят – ред.) для всіх. Водночас нам треба бути готовими, і тому ми підвищили нашу пильність. Ми дуже уважно стежимо за нарощуванням російських сил в Україні та навколо неї.

Протягом деякого часу ми спостерігали поступове та значне нарощування російської військової могутності танками, безпілотними літальними апаратами та десятками тисяч бойових одиниць.

Ми бачили агресивну риторику з російської сторони та знаємо послужний список Росії. Вони вже застосовували силу проти України, незаконно анексували Крим та продовжували дестабілізувати східну Україну. Але є невпевненість у намірах Росії.

Я не вдаватимуся до подробиць розвідки. Але це значне військове нарощування, і немає жодних ознак того, що це зупиняється чи сповільнюється. Навпаки, це продовжується.

Таким чином, Росія має можливість зробити це Різдво мирним і спокійним для всіх нас, знизивши напруженість і вивівши свої сили. Зрозуміло, що агресор – Росія, а не Україна".

Передісторія: 

  • 23 грудня під час пресконференції президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна може проявити військову агресію щодо окупованих територій Донецької та Луганської області.
  • МЗС спростувало ці слова.

Теми: НАТОкордонУкраїнаРосіяПутін


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