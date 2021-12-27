Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Горловке боевики не пропустили представителей ОБСЕ

Понедельник, 27 декабря 2021, 03:48
В Горловке боевики не пропустили представителей ОБСЕ
Фото иллюстративное с flickr ОБСЕ

Пророссийские наемники в очередной раз не пропустили представителей Миссии ОБСЕ на подконтрольные правительству районы.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Дословно: "Днем 26 декабря в Донецкой области вооруженные формирования не пропустили наблюдателей в подконтрольные правительству районы.

Патруль Миссии направлялся из неподконтрольных правительству районов Луганской области".

Детали: Запрет доступа произошел в 11:23 на блокпосте вооруженных формирований на северо-западной окраине Горловки.

Очевидно, вооруженный член вооруженных формирований объяснил это "отсутствием предварительного уведомления".

"О своем пересечении СММ предварительно известила и сделала это в рамках временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19", – отмечается в отчете Миссии ОБСЕ.

Напомним: Утром 25 декабря оккупанты в Луганской области не пропустили и задержали наблюдателей Миссии ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
Все новости...
Реклама: