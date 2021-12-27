В Горловке боевики не пропустили представителей ОБСЕ

Пророссийские наемники в очередной раз не пропустили представителей Миссии ОБСЕ на подконтрольные правительству районы.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Дословно: "Днем 26 декабря в Донецкой области вооруженные формирования не пропустили наблюдателей в подконтрольные правительству районы.

Патруль Миссии направлялся из неподконтрольных правительству районов Луганской области".

Детали: Запрет доступа произошел в 11:23 на блокпосте вооруженных формирований на северо-западной окраине Горловки.

Очевидно, вооруженный член вооруженных формирований объяснил это "отсутствием предварительного уведомления".

"О своем пересечении СММ предварительно известила и сделала это в рамках временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19", – отмечается в отчете Миссии ОБСЕ.

Напомним: Утром 25 декабря оккупанты в Луганской области не пропустили и задержали наблюдателей Миссии ОБСЕ.