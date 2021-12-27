Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Горловке боевики не пропустили представителей ОБСЕ

Понедельник, 27 декабря 2021, 04:48
Фото иллюстративное с flickr ОБСЕ

Пророссийские наемники в очередной раз не пропустили представителей Миссии ОБСЕ на подконтрольные правительству районы.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Дословно: "Днем 26 декабря в Донецкой области вооруженные формирования не пропустили наблюдателей в подконтрольные правительству районы.

Патруль Миссии направлялся из неподконтрольных правительству районов Луганской области".

Детали: Запрет доступа произошел в 11:23 на блокпосте вооруженных формирований на северо-западной окраине Горловки.

Очевидно, вооруженный член вооруженных формирований объяснил это "отсутствием предварительного уведомления".

"О своем пересечении СММ предварительно известила и сделала это в рамках временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19", – отмечается в отчете Миссии ОБСЕ.

Напомним: Утром 25 декабря оккупанты в Луганской области не пропустили и задержали наблюдателей Миссии ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден о встрече с Путиным в январе: Посмотрим

AP: США оставят свой авианосец в Средиземном море из-за российских войск возле Украины

В Ивано-Франковской области произошел взрыв в реанимации: двое погибли

Зеленский ввел санкции против новых владельцев телеканала ОПЗЖ

Новости 28 декабря: "слуга" купил телеканал, "Омикрон" в Киеве

Офис генпрокурора уведомил спикера Рады о подозрении для Порошенко – СМИ

Все новости...
ОБСЕ
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ из "соображений безопасности"
"Гвоздики" и танки: оккупационные войска стягивают к линии фронта вооружение
"Венецианка" и ОБСЕ оценили проект о возможности непроведения выборов на отдельных территориях Украины
Последние новости
07:30
Оккупанты срывали "тишину" возле Катериновки и Крымского
06:35
Вашингтон назвал ликвидацию "Международного мемориала" Россией оскорблением прав человека
05:39
Байден о встрече с Путиным в январе: Посмотрим
04:38
В мире обнаружили рекордные 1,2 миллиона случаев Covid
03:23
AP: США оставят свой авианосец в Средиземном море из-за российских войск возле Украины
02:25
В США больше всего новых больных Covid с начала пандемии — более полумиллиона
01:25
СМИ: Израиль нанес авиаудар по порту Латакия в Сирии
00:20
Франция зафиксировала рекорд новых Covid-случаев
23:20
В Ивано-Франковской области произошел взрыв в реанимации: двое погибли
23:10
Гриппом и ОРВИ заболели почти 3 миллиона человек - Минздрав
Все новости...