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У Горлівці бойовики не пропустили представників ОБСЄ

Понеділок, 27 грудня 2021, 03:48
У Горлівці бойовики не пропустили представників ОБСЄ
Фото ілюстративне з flickr ОБСЄ

Проросійські найманці вчергове не пропустили представників Місії ОБСЄ на підконтрольні урядові райони.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Дослівно: "Удень 26 грудня в Донецькій області збройні формування не пропустили спостерігачів до підконтрольних урядові районів.

Патруль Місії прямував із непідконтрольних урядові районів Луганської області".

Деталі: Заборона доступу сталася об 11:23 на блокпості збройних формувань на північно-західній околиці Горлівки.

Вочевидь, озброєний член збройних формувань мотивував це "відсутністю попереднього сповіщення".

"Про свій перетин СММ попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв’язку з COVID-19", – зазначається у звіті Місії ОБСЄ.

Нагадаємо: Вранці 25 грудня окупанти на Луганщині не пропустили і затримали спостерігачів Місії ОБСЄ.

Українська правда

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Теми: ОБСЄДонбасвійна
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