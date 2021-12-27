У Горлівці бойовики не пропустили представників ОБСЄ
Проросійські найманці вчергове не пропустили представників Місії ОБСЄ на підконтрольні урядові райони.
Джерело: звіт СММ ОБСЄ
Дослівно: "Удень 26 грудня в Донецькій області збройні формування не пропустили спостерігачів до підконтрольних урядові районів.
Патруль Місії прямував із непідконтрольних урядові районів Луганської області".
Деталі: Заборона доступу сталася об 11:23 на блокпості збройних формувань на північно-західній околиці Горлівки.
Вочевидь, озброєний член збройних формувань мотивував це "відсутністю попереднього сповіщення".
"Про свій перетин СММ попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв’язку з COVID-19", – зазначається у звіті Місії ОБСЄ.
Нагадаємо: Вранці 25 грудня окупанти на Луганщині не пропустили і затримали спостерігачів Місії ОБСЄ.