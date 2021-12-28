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Государство в смартфоне: в "Дії" проверяют работу уведомлений о судебных заседаниях

Вторник, 28 декабря 2021, 16:27
Государство в смартфоне: в Дії проверяют работу уведомлений о судебных заседаниях

В приложении "Дія" тестируют функцию уведомления граждан о судебных заседаниях.

Источник: telegram-канал "Дія", министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Дословно: "Раньше вы могли даже не знать, что слушается дело в суде, где вы являетесь участником. Например, суд принимал решение о взыскании задолженности по кредитному договору даже без участия и ведома человека. Мы меняем это.

Сейчас вы получите уведомление о судебном заседании прямо в приложении "Дія". Поэтому вы заранее знаете, какой судебный спор слушается и кем вы выступаете – потерпевшей стороной или ответчиком".

Детали: Министр объяснил, что приложение не нужно обновлять для участия в бета-тестировании функции.

По его словам, настройках только нужно включить "Разрешить уведомление", и уведомления о судебных заседаниях будут поступать автоматически.

Что было раньше: 20 декабря в "Дії" добавили функцию генерирования трех новых документов – сертификат о выздоровлении от коронавируса, отрицательный результат ПЦР-теста, а также сертификат о вакцинации против COVID-19 для несовершеннолетних.

Украинская правда

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Темы: ДіядиджитализацияФедоровМинцифрысуд
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