Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Путина в прославлении сталинизма

Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген, многолетний советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель по внешней политике, обвинил президента России Владимира Путина в прославлении сталинского режима.

Об этом он сказал в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) во вторник, 28 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам Гойсгена, "Путин живет в мире собственной ностальгии, где международное право не играет никакой роли", а также "прославляет Советский Союз и даже режим Сталина".

Немецкий политик убежден, что президент РФ стремится к восстановлению российской империи, напоминающей Советский Союз.

По мнению Гойсгена, ища повод для вторжения в Украину, Путин считает Соединенные Штаты Америки и Европу ослабленными после смены власти в США и Германии и вывода войск из Афганистана. Ситуацию с войсками РФ вблизи украинской границы немецкий политик воспринимает как вызывающую опасение.

Он призвал Берлин, Брюссель и Вашингтон четко определить свои позиции по отношению к Москве.

"Мягкая реакция будет истолкована Путиным как слабость и только будет побуждать его экспансионистские желания", - отмечает Гойсген, также являющийся бывшим представителем Германии при Организации Объединенных Наций.

Стоит отметить, что Вольфганг Ишингер покинет пост главы Мюнхенской конференции по безопасности после 14-летнего пребывания на ней. Его заменит 66-летний Гойсген.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности состоится с 18 по 20 февраля 2022 года в очном формате впервые за два года.