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СМИ нашли тех, кого ФСБ назвала "украинскими агентами"

Пятница, 3 декабря 2021, 10:11
СМИ нашли тех, кого ФСБ назвала украинскими агентами
александр цилык, фото с соцсетей

ФСБ России заявила, что поймала двоих украинских "шпионов" и одного "террориста" - ими оказался 23-летний торговец кофе из Киева и целая семья из села Перепельники Тернопольской области.

Источник: "Медуза"

Детали: ФСБ 2 декабря задержала якобы "трех украинских сотрудников разведслужб": один из них, по утверждению ведомства, планировал взорвать в России две бомбы, еще двое — отец с сыном — якобы шпионили за стратегическими объектами.

Издание связалось с родными задержанных и обнаружила, что агентами СБУ и украинской военной разведки в России объявлены 23-летний торговец кофе и целая семья из села Перепельники — сын, отец и мать, работающая учительницей в школе.

Киевлянка Милана Цилык (мать якобы "террориста") внимательно посмотрела видео, представленное ФСБ: голос своего сына Александра она услышала впервые с октября, когда тот оправился в деловую поездку в Россию.

 
александр цилык, скриншот

Она рассказала, что его поездка связана с чаем и кофе – он на этом зарабатывал, ездил на фестивали, читал, хорошо разбирается в зернах.

Сообщается, что Цилык, отучившись на специалиста по банковскому делу, начал работать не по специальности, а в кофейнях и барах (например, в "Фан-баре "Банка" в Киеве).

На оперативной съемке ФСБ парень рассказывает, что истинной целью его поездки была не закупка кофе, а "организация теракта" по заданию ГУР Минобороны – он якобы должен был взорвать на территории России две самодельные бомбы.

При пересечении российской границы в октябре сын перестал выходить на связь, вспоминает Милана.

После исчезновения Цилык был объявлен в розыск в Украине. Но первые сведения о нем поступили только через месяц, в ноябре, вспоминает Милана. Она добавила, что звонила в посольство, те делали запрос в Россию, там ответили, что сын задержан. При этом ФСБ не доложили об этом консулу, хотя должны были.

Двое других задержанных, утверждают в ФСБ, агенты СБУ. Зиновий и Игорь Ковали — отец и сын — якобы приехали в Россию, чтобы "сфотографировать автомобильные мосты, железнодорожные мосты, теплоэлектростанцию".

 
игорь коваль, скриншот

Судя по "признательным показаниям" мужчин, в семье все трое – агенты, даже мать, которая, судя по странице в "Одноклассниках", как минимум до 2017 года преподавала в сельской школе — младшим и средним классам.

Уже через неделю после "вербовки" Службой безопасности Ковали поехали в Россию и оказались задержаны. В  автомобиле "шпионов" сотрудники ФСБ "нашли" оружие: на опубликованных оперативных кадрах можно насчитать восемь пистолетов, множество обойм и карабин.

 
зиновий коваль, скриншот

Что предшествовало:

  • Федеральная служба безопасности России заявила, что якобы задержала двух агентов СБУ и еще одного агента военной разведки, которые якобы "собирали информацию и готовили теракт".
  • Позже Служба безопасности назвала фейком и элементом гибридной войны эту информацию.

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Темы: РосcияФСБпропагандаукраинцы
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