Байден и Путин поговорят в формате видеоконференции

Разговор президента США Джо Байден и РФ Владимира Путина состоится в формате видеоконференции, но дата пока не согласована.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "Интерфакс-Россия", российское издание ТАСС

Прямая речь: "Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Речь идет о видеоконференции".

Детали: Песков добавил, что нет пока и точного понимания по поводу возможного участия делегаций двух стран в переговорах.

По его словам, эти все нюансы еще предстоит подтвердить.

Пескова спросили, могут ли переговоры состояться 7 декабря. Он ответил, что и эта дата тоже рассматривается, как и другие.

По его словам, переговоры могут состояться и на следующей неделе, "и через неделю": "Там есть с двух сторон разные предложения по датам. Но они пока не синхронизированы".

Он добавил, что ждать встречу можно "в любой момент".

Предыстория: