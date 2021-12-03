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Байден и Путин поговорят в формате видеоконференции

Пятница, 3 декабря 2021, 11:03
Байден и Путин поговорят в формате видеоконференции
фото: getty images

Разговор президента США Джо Байден и РФ Владимира Путина состоится в формате видеоконференции, но дата пока не согласована.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "Интерфакс-Россия", российское издание ТАСС

Прямая речь: "Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Речь идет о видеоконференции".

Детали: Песков добавил, что нет пока и точного понимания по поводу возможного участия делегаций двух стран в переговорах.

По его словам, эти все нюансы еще предстоит подтвердить.

Пескова спросили, могут ли переговоры состояться 7 декабря. Он ответил, что и эта дата тоже рассматривается, как и другие.

По его словам, переговоры могут состояться и на следующей неделе, "и через неделю": "Там есть с двух сторон разные предложения по датам. Но они пока не синхронизированы".

Он добавил, что ждать встречу можно "в любой момент".

Предыстория: 

  • 22 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе нового контакта президентов США и РФ, сроки и формат проведения которого еще согласуются, будет обсуждаться тема Украины.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что запланированы телефонные разговоры президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом – до и после его предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Украинская правда

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Темы: БайденПутинСШАРосcия
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