Байден и Путин поговорят в формате видеоконференции
Разговор президента США Джо Байден и РФ Владимира Путина состоится в формате видеоконференции, но дата пока не согласована.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "Интерфакс-Россия", российское издание ТАСС
Прямая речь: "Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Речь идет о видеоконференции".
Детали: Песков добавил, что нет пока и точного понимания по поводу возможного участия делегаций двух стран в переговорах.
По его словам, эти все нюансы еще предстоит подтвердить.
Пескова спросили, могут ли переговоры состояться 7 декабря. Он ответил, что и эта дата тоже рассматривается, как и другие.
По его словам, переговоры могут состояться и на следующей неделе, "и через неделю": "Там есть с двух сторон разные предложения по датам. Но они пока не синхронизированы".
Он добавил, что ждать встречу можно "в любой момент".
Предыстория:
- 22 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе нового контакта президентов США и РФ, сроки и формат проведения которого еще согласуются, будет обсуждаться тема Украины.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что запланированы телефонные разговоры президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом – до и после его предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным.