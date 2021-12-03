НАПК проверило декларацию Баканова – нашли незначительные неточности

Национальное агентство по предотвращению коррупции провело полную проверку декларации Главы СБУ Ивана Баканова за 2020 год и установило, что признаков необоснованности активов не выявлено.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП, справка НАПК

Детали: Также по результатам проверки не установлены признаки незаконного обогащения.

В справке результатов проверки обращается внимание на отдельные незначительные неточности в декларации. Например, отмечается, что декларант указал несколько банковских счетов, где имеются незначительные денежные средства на сумму 27 грн 77 коп, а по закону такой тип счетов указывать не нужно.

По поводу информации, освещенной в расследовании Pandora Papers, НАПК отмечает: по сведениям от 5.05.2019 года принадлежащие субъекту декларирования акции компании Davegra Limited были отчуждены.

Например, Баканов указал, что автомобиль жены Volkswagen Touareg 2012 г.в. стоит свыше 475 тысяч, однако в Едином реестре ТС ее стоимость 396,3 тысяч. Глава СБУ объяснил, что указал фактически уплаченную сумму, но документами это не подтвердил. По словам НАПК, это означает, что он указал недостоверные сведения за несоблюдение требования закона.

Однако недостоверные сведения отличаются от достоверных почти на 80 тысяч, что не превышает 100 прожиточных минимумов, поэтому ответственности за это нет.

Согласно выводу НАПК, признаков незаконного обогащения и необоснованности активов не нашли.

Напомним: НАЗК обещало проверять декларацию Баканова, учитывая информацию оффшорного скандала, возникшего после публикации расследования Pandora Papers.