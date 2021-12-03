Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК проверило декларацию Баканова – нашли незначительные неточности

Пятница, 3 декабря 2021, 15:27
НАПК проверило декларацию Баканова – нашли незначительные неточности
Иван Баканов, фото: СБУ

Национальное агентство по предотвращению коррупции провело полную проверку декларации Главы СБУ Ивана Баканова за 2020 год и установило, что признаков необоснованности активов не выявлено.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП, справка НАПК

Детали: Также по результатам проверки не установлены признаки незаконного обогащения.

В справке результатов проверки обращается внимание на отдельные незначительные неточности в декларации. Например, отмечается, что декларант указал несколько банковских счетов, где имеются незначительные денежные средства на сумму 27 грн 77 коп, а по закону такой тип счетов указывать не нужно.

По поводу информации, освещенной в расследовании Pandora Papers, НАПК отмечает: по сведениям от 5.05.2019 года принадлежащие субъекту декларирования акции компании Davegra Limited были отчуждены.

Например, Баканов указал, что автомобиль жены Volkswagen Touareg 2012 г.в. стоит свыше 475 тысяч, однако в Едином реестре ТС ее стоимость 396,3 тысяч. Глава СБУ объяснил, что указал фактически уплаченную сумму, но документами это не подтвердил. По словам НАПК, это означает, что он указал недостоверные сведения за несоблюдение требования закона.

Однако недостоверные сведения отличаются от достоверных почти на 80 тысяч, что не превышает 100 прожиточных минимумов, поэтому ответственности за это нет.

Согласно выводу НАПК, признаков незаконного обогащения и необоснованности активов не нашли.

Напомним: НАЗК обещало проверять декларацию Баканова, учитывая информацию оффшорного скандала, возникшего после публикации расследования Pandora Papers.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАПКБакановСБУдекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
НАПК
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Rexona, Dove
НАПК впервые исключило компанию из списка международных спонсоров войны
В семье начальника полиции киевского Ричпорта нашли необоснованные 7 млн грн
Последние новости
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
Все новости...
Реклама: