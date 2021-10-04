НАПК при проверке деклараций Зеленского и Баканова учтет информацию Pandora Papers

Нацагентство по предупреждению коррупции проверяет декларации президента Владимира Зеленского и председателя СБУ Ивана Баканова, учитывая информацию оффшорного скандала, возникшего после публикации расследования Pandora Papers.

Источник: председатель НАПК Александр Новиков, которого цитирует "Радіо НВ"

Прямая речь Новикова: "Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем, в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эту информацию также будет учтена...

Первый помощник президента на общественных началах – не является лицом, подающим декларацию, а, следовательно, мы не можем проверить декларацию. А декларацию главы СБУ мы проверяем".

Детали: Новиков пояснил, что неотражение средств на оффшорах - не нарушение, но нарушением является сокрытие самих компаний, если они принадлежат заявителю.

Также глава НАПК отмечает, что сами факты с 2012 года не является основанием для ответственности, но могут быть, если продолжили существование на 31 декабря 2020 года. Сейчас это будет проверять ведомство.

Новиков напомнил, что проверка декларации Зеленского началась еще в апреле, а ее результаты будут опубликованы до 18 октября.

Напомним: Раньше сообщалось, что согласно данным масштабної утечки документов Pandora Papers, более 10 украинцев скрывают свои активы в Великобритании через оффшорные компании.

Документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компании, частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.

В расследовании Pandora Papers Украина является мировым лидером по количеству политиков, которые используют оффшорные схемы - в документах фигурируют 38 человек. На втором месте Россия, там вдвое меньше.