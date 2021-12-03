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Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Украине: пожаловался на "Байрактары"

Пятница, 3 декабря 2021, 18:09
фото: getty images

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в частности, пожаловался на использование украинской армией беспилотников "Байрактар".

Источник: пресс-релиз на сайте КремляAnadolu Agency

Детали: Отмечается, что телефонный разговор президентов Турции и РФ состоялся 3 декабря.

Путин пожаловался Эрдогану на использование украинской армией беспилотных аппаратов "Байрактар" и считает это доказательством того, что Украина саботирует выполнение Минских соглашений.

Эрдоган и Путин говорили о конфликтах в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.

Также они обсудили пути развития турецко-российских отношений, региональные вопросы, в частности процессы между Азербайджаном и Арменией.

Этому предшествовало: 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары стать посредником между Россией и Украиной, чтобы обеспечить мир на оккупированных территориях Украины "с акцентом на положение крымских татар".

Однако, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, о посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины не может быть и речи.

Украинская правда
Темы: ЭрдоганПутинУкраинаТурциябайрактар
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