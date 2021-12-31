Декабрь в "Украинской правде". Итоги месяца

Останні години 2021-го добігають до закінчення, а ми командою "Української правди" хочемо встигнути поділитися з вами важливими підсумками місяця, що минає.

Повірте, нам є чим пишатися.

"Оскільки "Економічна правда" стала виданням року про бізнес та економіку, Сергій Сидоренко виграв премію Високі стандарти, а "Ліга" визнала Михайла Ткача журналістом року, можна говорити, що ми – Українська "Барселона" та команда мрії. З чим нас усіх і вітаю", – радісно підсумовує останній місяць року головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Розповідаємо детальніше про все, що згадала Севгіль, і навіть більше – у грудневому дайджесті.

Видання та журналісти року

Грудень – місяць, коли всі підбивають підсумки і нагороджують відзнаками найкращих.

Нашій команді надзвичайно приємно, що журналісти та редакції "Української правди" отримали стільки визнання.

Керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач став Журналістом року у рейтингу "Натхнення-2021" від видання Liga.net.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко став переможцем премії "Високі стандарти журналістики" у номінації "За сталий, якісний медійний проєкт/продукт".

Також "Європейська правда" очолила рейтинг українських ЗМІ, які найбільш якісно висвітлюють питання зовнішньої політики.

А "Економічна правда" – "Найкраще медіа про бізнес та економіку" за результатами Премії Спілки українських підприємців (СУП).

Премія УП

Цього місяця ми не лише ставали переможцями премій, а я й вдруге за історію видання вручали свою Премію "Української правди".

Номінували та обирали переможців редакція "Української правди" разом зі Спільнотою читачів – Клубом УП.

Журналісти року – Команда The Kyiv Independent;

Волонтерка року – Катя Ножевнікова, засновниця одеського фонду "Корпорація монстрів", який з початку пандемії безоплатно видає концентратори;

Соціальний проєкт – "Діма, ми встигнемо";

Громадянська позиція – "Квіти України";

Митець року – Олександр Ройтбурд (посмертно);

Натхнення року – Яніна Соколова (нагорода Клубу УП);

Інноватор року – Денис Бігус (нагорода Клубу УП);

Герой УП – Вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков.

Читайте детальніше Хто отримав премію "Української правди" у 2021 та дивіться фото з вручення

Школа економічної журналістики

У грудні "Школа економічної журналістики" – спільний проєкт "Української правди" та Deutsche Welle Akademie – відсвяткували випуск десятого набору студентів.

За чотири роки існування Школа стала справжньою кузнею кадрів для ЗМІ, що пишуть про економіку.

На "Економічній правді" опубліковані десятки текстів колишніх студентів ШЕЖ, які збирають понад 100 тисяч переглядів.

Наступний рік буде для "Школи економічної журналістики" особливим і, сподіваємося, не менш продуктивним.

Цифри місяця

Найчитабельніша новина грудня, як і багатьох місяців 2021 року, стосується посилення карантину в Україні. Її прочитали 658 тисяч разів.

разів. Найпопулярнішою колонкою став матеріал Андрія Загороднюка, голови правління Центру оборонних стратегій та ексміністра оборони України (2019-2020) Чи буде велика війна з РФ? І що зараз робити – 23,5 тисяч переглядів.

переглядів. Публікацію місяця, у якій міститься повний текст підозри у державній зраді п’ятому президенту Петру Порошенку, прочитали більше 126 тисяч глядачів "Поїхали, …твою мать!" Історія "державної зради" Порошенка. Авторами матеріалу є Роман Кравець, Роман Романюк та Соня Лукашова.

глядачів "Поїхали, …твою мать!" Історія "державної зради" Порошенка. Авторами матеріалу є Роман Кравець, Роман Романюк та Соня Лукашова. І до новин Ютуба. Ми перетнули позначку в понад 200 тис підписників на каналі і отримали кілька нових відео мільйонників. Тож, якщо ви ще раптом не підписалися, це саме знак згори.

Розслідування, які неможливо пропустити

Важливим надбанням 2021 року в "Українській правді" стало створення у вересні відділу журналістських розслідувань під керівництвом Михайла Ткача. Тож ділимося підсумками.

А ще відео розслідування грудневого матеріалу Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти за місяць перегялнули більше 1,3 мільйона глядачі

Вони приховують — ми розповідаємо.

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І на завершення – за дослідженням "Інститут масової інформації" "Українська правда" вкотре показала найвищий рівень дотримання професійних стандартів.

Від всієї редакції "Української правди" дякуємо кожному, хто провів з нами цей непростий 2021 рік – любимо і працюємо для вас!

З прийдешнім Новим роком!