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Коронавирус добрался до бегемотов

Суббота, 4 декабря 2021, 18:56
Коронавирус добрался до бегемотов
Бегемоты, фото pixabay

В зоопарке Антверпена в Бельгии два гиппопотама заразились коронавирусом, что вероятно является первым зарегистрированным случаем заболевания ковидом у этого вида.

Источник: Reuters со ссылкой на сотрудников зоопарка, ZOO Antwerp в Фейсбуке

Детали: Бегемоты Имани (14 лет) и Гермиен (41 год) не имеют других симптомов, кроме насморка, однако животных поместили на карантин, чтобы предотвратить распространение вируса.

Ветеринар зоопарка Фрэнсис Веркаммен отметил, что, скорее всего, это первый случай заражения ковидом среди бегемотов. Он напомнил, что до сих пор COVID-19 распространялся в основном среди обезьян и кошачьих.

Зоопарк Антверпена ведет расследование, чтобы выяснить, каким образом животные заболели, ведь среди работников зоопарка заражений не фиксировалось.

Напомним:

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Темы: коронавирусБельгия
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