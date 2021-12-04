Пушилин после съезда "Единой России" заявил, что хочет "диалога с Зеленским"

Главарь так называмой "ДНР" Денис Пушилин заговорил о "необходимости начинать диалог" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Пушилин в эфире российского пропагандистского YouTube-канала "Соловьев Live"

Детали: Лидеры группировок "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин, которые находятся в РФ, 4 декабря получили партбилеты российской партии власти "Единая Россия".

По словам главаря донецких боевиков, практически со съезда партии он приехал на эфир к Соловьеву.

Во время интервью Пушилин заявил, что Зеленскому "в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве" с ним и Пасечником.

Напомним: