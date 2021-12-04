Пушилин после съезда "Единой России" заявил, что хочет "диалога с Зеленским"
Суббота, 4 декабря 2021, 23:38
Главарь так называмой "ДНР" Денис Пушилин заговорил о "необходимости начинать диалог" с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: Пушилин в эфире российского пропагандистского YouTube-канала "Соловьев Live"
Детали: Лидеры группировок "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин, которые находятся в РФ, 4 декабря получили партбилеты российской партии власти "Единая Россия".
По словам главаря донецких боевиков, практически со съезда партии он приехал на эфир к Соловьеву.
Во время интервью Пушилин заявил, что Зеленскому "в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве" с ним и Пасечником.
Напомним:
- Украинские власти не видят смысла вести переговоры с марионеточными режимами ОРДЛО, поскольку они управляются из Кремля. В то же время, президент РФ Владимир Путин всячески избегает прямых переговоров с Владимиром Зеленским и подталкивает Киев к диалогу с псевдореспубликами "ДНР" и "ЛНР".
- На пресс-конференции 26 ноября Зеленский заявил, что президент РФ должен во всеуслышание сказать, что "Россия не готовит полномасштабное вторжение в Украину", тогда же он подчеркнул, что в случае нежелания встречаться с ним, Путин мог бы хотя бы поговорить по телефону. После этого Москва заявила, что в РФ не проводит подготовку встречи президентов Украины и РФ.