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Пушилин после съезда "Единой России" заявил, что хочет "диалога с Зеленским"

Суббота, 4 декабря 2021, 22:38
Пушилин после съезда Единой России заявил, что хочет диалога с Зеленским
Пушилін, скрин с відео

Главарь так называмой "ДНР" Денис Пушилин заговорил о "необходимости начинать диалог" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Пушилин в эфире российского пропагандистского YouTube-канала "Соловьев Live"

Детали: Лидеры группировок "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин, которые находятся в РФ, 4 декабря получили партбилеты российской партии власти "Единая Россия".

По словам главаря донецких боевиков, практически со съезда партии он приехал на эфир к Соловьеву.

Во время интервью Пушилин заявил, что Зеленскому "в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве" с ним и Пасечником.

Напомним:

  • Украинские власти не видят смысла вести переговоры с марионеточными режимами ОРДЛО, поскольку они управляются из Кремля. В то же время, президент РФ Владимир Путин всячески избегает прямых переговоров с Владимиром Зеленским и подталкивает Киев к диалогу с псевдореспубликами "ДНР" и "ЛНР".
  • На пресс-конференции 26 ноября Зеленский заявил, что президент РФ должен во всеуслышание сказать, что "Россия не готовит полномасштабное вторжение в Украину", тогда же он подчеркнул, что в случае нежелания встречаться с ним, Путин мог бы хотя бы поговорить по телефону. После этого Москва заявила, что в РФ не проводит подготовку встречи президентов Украины и РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОДонбассЗеленскийПушилин
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