В Украине ужесточают карантин

С понедельника на территории Украины вступают в силу усиленные карантинные правила.

Источник: решение правительства, Минздрав

Детали: 24 ноября Кабмин изменил правила карантина в Украине, они вступают в силу с начала суток 6 декабря.

Смена правил коснется в первую очередь невакцинированных граждан. Больше всего изменений касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности.

С понедельника ограничения ужесточаются для невакцинированных – как в "желтых", так и в "красных" регионах. При этом находящиеся на улице граждане должны иметь при себе документы.

Люди, не получившие по крайней мере одну прививку против Covid или не имеющие отрицательного теста, или сертификата о выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности не смогут:

принимать участие в проведении любых массовых мероприятий - культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных и других;

посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

пользоваться услугами хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания: баров, ресторанов, кафе и т.д.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и продовольственных магазинов в желтом и красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил: ношение маски и соблюдение дистанции 1,5 метра.

Срок действия "желтого" сертификата о первой прививке с 6 декабря будет составлять 30 дней. Ранее он действовал 120 дней.

Кроме того, бизнес должен проверять у посетителей ковид-сертификаты. После считывания QR-кода на смартфоне отображается статус Covid-сертификата: действующий/недействительный. Без проверки и считывания сертификат не считается предоставленным/проверенным.

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов владельца заведения могут оштрафовать на сумму от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.

В Минздраве отметили, что работают над поэтапным внедрением QR-кода и на всех бумажных документах, используемых в предложенных карантинных ограничениях.

Прямая речь министра здравоохранения Виктора Ляшко: "Желтый сертификат не будет действителен для работы и посещения общественных заведений на красном уровне опасности, а на желтом уровне его действие сокращено в 4 раза. Правила для транспорта при желтом и зеленом уровне одинаковы. Работа банков, АЗС, аптек, продовольственных магазинов не ограничивается при условии соблюдения противоэпидемических мер".