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Ограничения в желтой зоне усилят 6 декабря: что будет можно, а что нет

Вторник, 30 ноября 2021, 10:31
Ограничения в желтой зоне усилят 6 декабря: что будет можно, а что нет
Виктор Ляшко, фото Дмитрия Ларина, УП

С 6 декабря невакцинированные граждане не смогут посещать концерты, кинопоказы, спортзалы, кофейни и рестораны даже в "желтых" зонах эпидемической опасности, а с 9 декабря вакцинация станет обязательной для работников еще ряда сфер.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 30 ноября

Прямая речь: "24 ноября правительство изменило правила карантина в Украине, они вступят в силу 6 декабря. Ужесточение правил коснется в первую очередь невакцинированных граждан… Больше всего изменений в правилах карантина касается правил для желтого уровня эпидемической опасности.

Если раньше бизнес мог выбирать модели деятельности в желтой зоне: не проверять документы о вакцинации или негативном тесте, но работать в соответствии с определенными ограничениями по площади – или проверять документы и работать без ограничений такого уровня, то теперь они теряют эту опцию".

Детали: Люди, которые не получили по крайней мере одну прививку против Covid-19 или не имеют отрицательного теста либо сертификата о выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности не смогут:

  • принять участие в проведении каких бы то ни было массовых мероприятий: культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и прочих;
  • посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;
  • воспользоваться услугами субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания: баров, ресторанов, кафе и т.п.

Работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в желтом и красном уровне не ограничивается, однако обязательно соблюдать противоэпидемические правила: ношение маски и соблюдение дистанции 1.5 метра.

Кроме того, срок действия "желтого" сертификата о первой прививке с 6 декабря становится 30 дней. Ранее он действовал 120 дней, но сейчас интервал между дозами 14-28 дней.

Бизнес должен проверять у посетителей все Covid-сертификаты считывающим QR-код мобильным приложением "Дія". После считывания QR-кода на смартфоне отображается статус Covid-сертификата: действительный/недействительный. Без проверки и считывания Covid-сертификат не считается предоставленным и проверенным.

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владелец заведения может понести ответственность по статье "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях и получить штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Минздрав работает над поэтапным внедрением QR-кода и на всех бумажных документах, используемых в предложенных карантинных ограничениях.

С 9 декабря вступает в силу приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация обязательна. Речь идет о:

  • работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти
  • работниках учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений
  • работниках предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, Укрзализныця и прочие).

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинэпидемияCovid-2019вакцинацияЛяшко Виктор
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