В Эстонии зафиксировали первые случаи с подозрением на "омикрон"

В Эстонии медики обнаружили два случая заражения коронавирусом с подозрением на новый штамм "омикрон".

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на департамент здоровья Эстонии

Детали: В первом случае пассажир прибыл в Эстонию из Дубая, во втором – из ЮАР с остановкой во Франкфурте. Оба пассажира получили положительный результат теста в пятницу и находятся на самоизоляции дома.

У пассажиров обнаружили свойственную омикрон-штамму мутацию s-гена, но для того чтобы окончательно подтвердить результат, пробы секвенируют.

Департамент здоровья связался с обоими пассажирами, составил карту их маршрута и установил возможные контакты. Оба пациента вакцинированы.

Пассажир из ЮАР прибыл через Франкфурт 1 декабря. Пассажир из Дубая прибыл 2 декабря.

Департамент здоровья предоставит дополнительную информацию в понедельник.

Напомним: