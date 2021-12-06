В Эстонии зафиксировали первые случаи с подозрением на "омикрон"
В Эстонии медики обнаружили два случая заражения коронавирусом с подозрением на новый штамм "омикрон".
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на департамент здоровья Эстонии
Детали: В первом случае пассажир прибыл в Эстонию из Дубая, во втором – из ЮАР с остановкой во Франкфурте. Оба пассажира получили положительный результат теста в пятницу и находятся на самоизоляции дома.
У пассажиров обнаружили свойственную омикрон-штамму мутацию s-гена, но для того чтобы окончательно подтвердить результат, пробы секвенируют.
Департамент здоровья связался с обоими пассажирами, составил карту их маршрута и установил возможные контакты. Оба пациента вакцинированы.
Пассажир из ЮАР прибыл через Франкфурт 1 декабря. Пассажир из Дубая прибыл 2 декабря.
Департамент здоровья предоставит дополнительную информацию в понедельник.
Напомним:
- 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19. Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.
- 26 ноября Всемирная организация здравоохранения установила, что у B.1.1.529 - "Омикрон" - выше вероятность повторного заражения человека.
- По состоянию на 4 декабря "Омикрон" был обнаружен в 38 странах.