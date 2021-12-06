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В Эстонии зафиксировали первые случаи с подозрением на "омикрон"

Понедельник, 6 декабря 2021, 02:21
фото: GETTY IMAGES

В Эстонии медики обнаружили два случая заражения коронавирусом с подозрением на новый штамм "омикрон".

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на департамент здоровья Эстонии

Детали: В первом случае пассажир прибыл в Эстонию из Дубая, во втором – из ЮАР с остановкой во Франкфурте. Оба пассажира получили положительный результат теста в пятницу и находятся на самоизоляции дома.

У пассажиров обнаружили свойственную омикрон-штамму мутацию s-гена, но для того чтобы окончательно подтвердить результат, пробы секвенируют.

Департамент здоровья связался с обоими пассажирами, составил карту их маршрута и установил возможные контакты. Оба пациента вакцинированы.

Пассажир из ЮАР прибыл через Франкфурт 1 декабря. Пассажир из Дубая прибыл 2 декабря.

Департамент здоровья предоставит дополнительную информацию в понедельник.

Напомним:

  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19. Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.
  • 26 ноября Всемирная организация здравоохранения установила, что у B.1.1.529 - "Омикрон" - выше вероятность повторного заражения человека.
  • По состоянию на 4 декабря "Омикрон" был обнаружен в 38 странах.

Темы: ОмикронкоронавирусЭстония
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