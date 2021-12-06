Оккупанты "поздравили" ВСУ 5-ю обстрелами на Донбассе: в том числе из запрещенного оружия

С начала суток 6 декабря российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Детали: В направлении Песков оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

В сторону Катериновки на Луганщине российские наемники произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Попасной враг применил минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Недалеко от Шумов противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

По позициям ОС возле Майорска оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Дословно: "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Напомним: 6 декабря Вооруженные силы Украины отмечают 30-ю годовщину основания.

Президент Владимир Зеленский поздравил Вооруженные силы Украины с 30-летием и совершил рабочую поездку в Харьковскую и Донецкую области. На передовой глава государства пообщался с военнослужащими и вручил ценные подарки.