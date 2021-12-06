Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты "поздравили" ВСУ 5-ю обстрелами на Донбассе: в том числе из запрещенного оружия

Понедельник, 6 декабря 2021, 16:52
Оккупанты поздравили ВСУ 5-ю обстрелами на Донбассе: в том числе из запрещенного оружия
иллюстративное фото

С начала суток 6 декабря российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Детали: В направлении Песков оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

В сторону Катериновки на Луганщине российские наемники произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Попасной враг применил минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Недалеко от Шумов противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

По позициям ОС возле Майорска оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Дословно: "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Напомним: 6 декабря Вооруженные силы Украины отмечают 30-ю годовщину основания.

Президент Владимир Зеленский поздравил Вооруженные силы Украины с 30-летием и совершил рабочую поездку в Харьковскую и Донецкую области. На передовой глава государства пообщался с военнослужащими и вручил ценные подарки.

Украинская правда
Темы: войнаООСтерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
Россияне обстреляли Желанное Первое: 5 раненых, среди них двое детей, которые играли во дворе
Резников предлагает разрешить размещение иностранных военных баз в Украине
Контранступление ВСУ далеко от провала, еще много борьбы - генерал Милли
Последние новости
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
Все новости...
Реклама: