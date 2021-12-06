США отправят войска в Восточную Европу, если Путин нападет на Украину – СМИ

СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника США пишут, что Штаты направят подкрепления на восточный фланг НАТО в случае российского вторжения в Украину.

Источник: The Guardian, AFP, журналистка CNN Наташа Бертран со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома

Детали: По его словам, США дадут "положительный ответ" на запросы об усилении войск Штатов на восточной границе НАТО.

Байден также даст понять Путину, что США не исключают будущего членства Украины в НАТО, как того требовал российский президент.

Однако чиновник "ясно дал понять" журналистам, что Байден не будет угрожать прямым военным ответом США.

Прямая речь чиновника: "Безусловно, если бы Путин двинулся туда, со стороны восточных фланговых союзников было бы больше запросов, а также положительный ответ со стороны Соединенных Штатов о дополнительных силах".

Напомним: СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности речь может идти об отключении РФ от платежной системы SWIFT.

Также страны ЕС и НАТО поддержали оценку администрации Байдена по поводу того, что Россия может вторгнуться в Украину, после беспрецедентного обмена между США и союзниками разведывательными данными, сообщает Finacial Times.