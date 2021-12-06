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США убедили ЕС и НАТО в российской угрозе, хотя был скепсис – FT

Понедельник, 6 декабря 2021, 14:14
Фото Getty Images

Страны ЕС и НАТО поддержали оценку администрации Джозефа Байдена относительно того, что Россия может вторгнуться в Украину, после беспрецедентного обмена между США и союзниками разведывательными данными о военных приготовлениях Москвы.

Источник: "Financial Times"

Детали: Недели постоянных дипломатических контактов США с европейскими правительствами, подкрепленных обменом разведывательными данными, помогли убедить некоторые ранее скептически настроенные столицы, включая Берлин, что Кремль может скоро приказать ввести свои войска в Украину.

Эти усилия активизировали поддержку необходимости введения жестких санкций для сдерживания Кремля.

7 декабря Джо Байден предостережет Владимира Путина от вторжения на запланированном видео-саммите при полной поддержке НАТО и Евросоюза, сообщили "Financial Times" европейские чиновники по обороне и безопасности.

Россия может планировать вторжение в Украину "в скором времени в начале 2022 года", заявил в пятницу представитель администрации Байдена. По его словам, половина военных подразделений, которые будут задействованы в таком наступлении, подошли к границе Украины за последний месяц.

Решение США поделиться своими разведданными с европейскими государствами и обнародовать публичные предупреждения связано с надеждой Вашингтона на то, что поддержка санкций сделает слишком высокой для Москвы "цену" агрессии.

Детали возможных санкций и других контрмер еще обсуждаются.

Кремль постоянно отрицает, что планирует вторгнуться в Украину и обвиняет в усилении напряженности рост поддержки США и НАТО для Украины.

Отчеты американской разведки, отображающие развертывание российских войск вдоль границы, доказательства возможной подготовки к нападению и анализ вероятных намерений Кремля были переданы членам НАТО и через дипломатические каналы ЕС двусторонне и коллективно, сообщили FT чиновники, информированные о документах.

Количество материалов и деталей, предоставленных другим 29 союзникам по НАТО, было названо одним чиновником "чрезвычайно исчерпывающим".

Нехарактерный уровень обмена разведывательными данными был вызван первоначальным нежеланием некоторых европейских союзников рассматривать заявления США о подготовке России к вторжению как достоверные, сказали четыре официальных лица.

Раскрытие ранее секретных деталей началось в начале ноября и предшествовало встрече министров иностранных дел НАТО на прошлой неделе, на которой преобладали дискуссии по Украине.

Разведка помогла перевести разговор с того, было ли предупреждение правильным, на то, как лучше сдерживать наступление, пишет издание.

Прямая речь одного из чиновников: "Многие союзники не были уверены, что происходят серьезные вещи. Мы были удивлены этим пробелом: как и почему США видели то, чего мы не видели".

Детали: По словам источников, на встрече глав МИД стран НАТО в Риге произошло "большое смещение в сторону американской версии вещей".

В США заявили, что Россия готовится к развертыванию 100 батальонных тактических групп общей численностью около 175 тысяч военнослужащих в стратегических местах вдоль украинской границы при поддержке 100 тысяч военнослужащих резерва.

Некоторые страны ЕС и НАТО призывали к диалогу с Москвой, а не конфронтации, ссылаясь на то, что Россия раньше наращивала, а затем уменьшала контингент у границ. Но данные разведки США изменили мнение европейцев о намерениях Владимира Путина, пишет FT.

Предыстория:

  • С конца октября западные СМИ сообщают об угрозе вторжения РФ в Украину: The Washington Post писало о сосредоточении войск, Politico показало спутниковые снимки от 1 ноября, на которых видно размещение техники у границ, 20 ноября свои доказательства подготовки в России вторжения обнародовало New York Times.
  • 11 ноября американское медиа Bloomberg писало, что США уведомили руководство Евросоюза о высоком риске полномасштабного вторжения России в Украину зимой.
  • Западная разведка допускает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России этой зимой, украинская разведка рассматривает как наиболее вероятное время для военной эскалации конец января.
  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует захватить южные и восточные области Украины в конце января - начале февраля 2022 года, наступая с территории Беларуси, оккупированного Крыма и Донбасса.
  • По данным немецкого издания Bild, Россия рассматривает план захвата двух третей территории Украины, включая Киев.
  • Президент России Владимир Путин заявил, что "дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать", а в том, чтобы были учтены интересы всех в сфере безопасности. Он добавил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть "красной линией" для РФ.

Алена Рощенко, УП
Темы: РосcиявойнаСШАЕСНАТО
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