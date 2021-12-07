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Ляшко: Усиление карантина на новогодние праздники не планируется

Вторник, 7 декабря 2021, 00:58
Ляшко: Усиление карантина на новогодние праздники не планируется
Виктор Ляшко, фото: МЗ

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что ужесточение карантина на новогодние праздники не планируется.

Источник: Ляшко в эфире "24 канала"

Прямая речь: "Украина уже находится в адаптивном карантине, и к новогодним праздникам введение дополнительных ограничений не планируется".

"В прошлом году в этот период времени была новая волна. Правда, мы тогда после праздников вводили карантинные ограничения, это позволило нам волну оттянуть во времени".

"Призываю праздновать новогодние праздники в безопасности. В изоляции с родными, а также полным курсом вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну".

Напомним: Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил улучшение эпидемической ситуации в Украине, однако не исключает новой волны эпидемии Covid-19. В то же время министр подчеркнул, что эпидемия еще не завершилась. Ляшко призвал всех, кто еще не вакцинировался, сделать это как можно скорее.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирускарантинЛяшко ВикторМинздрав
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