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Ляшко ожидает, что в Украине начнут прививать против Covid детей с 5-ти лет

Вторник, 7 декабря 2021, 11:54
Ляшко ожидает, что в Украине начнут прививать против Covid детей с 5-ти лет
Фото Днепропетровской ОГА

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассчитывает, что в Украине тоже начнут прививать против Covid-19 детей с 5-ти лет, подростков с 12-ти лет уже вакцинировано более 40 тысяч. 

Источник: Виктор Ляшко на всеукраинском форуме "Украины 30. Саммит дети" в Киеве

Прямая речь: "Мы уже позволили вакцинироваться против коронавирусной болезни детям в возрасте от 12 лет. Уже более 40 тысяч детей воспользовались этой возможностью.

В некоторых странах мира уже начали вакцинировать детей старше 5 лет. Я думаю, и у нас производитель вакцин быстро зарегистрирует изменения в инструкции, привезет соответствующие препараты – и это тоже можно будет сделать

Но мы сегодня не делаем приоритет на массовую вакцинацию против коронавирусной болезни именно детей, поскольку мы сосредоточены на группе риска, пожилых людей и пожилых людей. Для нас это приоритет".

Напомним: С осени 2021 года, когда в Украине распространился штамм коронавируса "Дельта", больше детей стали болеть Covid-19, чем это было в 2020 году. 

В октябре МОЗ Украины согласился с рекомендацией разрешить ковид-вакцинацию детей 12-17 лет при наличии всех плановых прививок у подростка. 

Украинская правда

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Темы: вакцинациядетиЛяшко ВикторМинздравCovid-2019
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