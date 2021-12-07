Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ляшко ожидает, что в Украине начнут прививать против Covid детей с 5-ти лет

Вторник, 7 декабря 2021, 12:54
Фото Днепропетровской ОГА

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассчитывает, что в Украине тоже начнут прививать против Covid-19 детей с 5-ти лет, подростков с 12-ти лет уже вакцинировано более 40 тысяч. 

Источник: Виктор Ляшко на всеукраинском форуме "Украины 30. Саммит дети" в Киеве

Прямая речь: "Мы уже позволили вакцинироваться против коронавирусной болезни детям в возрасте от 12 лет. Уже более 40 тысяч детей воспользовались этой возможностью.

В некоторых странах мира уже начали вакцинировать детей старше 5 лет. Я думаю, и у нас производитель вакцин быстро зарегистрирует изменения в инструкции, привезет соответствующие препараты – и это тоже можно будет сделать

Но мы сегодня не делаем приоритет на массовую вакцинацию против коронавирусной болезни именно детей, поскольку мы сосредоточены на группе риска, пожилых людей и пожилых людей. Для нас это приоритет".

Напомним: С осени 2021 года, когда в Украине распространился штамм коронавируса "Дельта", больше детей стали болеть Covid-19, чем это было в 2020 году. 

В октябре МОЗ Украины согласился с рекомендацией разрешить ковид-вакцинацию детей 12-17 лет при наличии всех плановых прививок у подростка. 

Украинская правда
Темы: вакцинациядетиЛяшко ВикторМинздравCovid-2019
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоКоломойский обустроил в Украине криптоферму и получает дешевую электроэнергию – "Схемы"

США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе – Ермак

"Увидели угрозу в поисковом судне": Резников ответил на обвинение ФСБ

Зеленский прокомментировал разговор с Байденом

Зеленский и Байден говорили полтора часа: обсуждали Путина и реформы

ФСБ заявляет, что украинский корабль движется к Керченскому проливу и "угрожает мореплаванию"

Все новости...
вакцинация
Некоторые комбинации вакцин дают лучший иммунитет к COVID-19. Исследование
Более 188 тысяч украинцев вакцинировались против коронавируса в День ВСУ
В ЕС надеются к середине 2022 года вакцинировать от коронавируса 70% населения мира
Последние новости
06:27
Польша – в тройке мировых лидеров по суточной смертности от Covid
05:58
Боевики на Донбассе открыли огонь по беспилотниках ОБСЕ
05:12
Россия завела "Минск" и "Норманде" в тупик – ЕС
04:17
ОбновленоВ Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, 53 погибших
03:52
США не уговаривают Украину на частичную автономию Донбасса – Белый дом
02:56
Европа и США должны обеспечить Украине безопасность – Макрон
01:58
Белый дом о разговоре Байдена с Зеленским: Никаких решений по Украине без Украины
01:18
Россия отвергла предложение Украины о прекращении огня – ТКГ
00:48
видеоКоломойский обустроил в Украине криптоферму и получает дешевую электроэнергию – "Схемы"
23:55
США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе – Ермак
Все новости...