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В НАПК ответили "Голосу": не хотят отчитываться о своих финансах перед гражданами

Вторник, 7 декабря 2021, 12:55
В НАПК ответили Голосу: не хотят отчитываться о своих финансах перед гражданами
Глава НАПК Александр Новиков. Фото: facebook-страница НАПК

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции ответили на упреки партии "Голос", предположив, что атака обусловлена ​​нежеланием партии отчитываться о своих финансовых расходах перед гражданами.

Источник: заявление заместителя председателя НАПК Романа Сухоставца в telegram-канале НАПК

Прямая речь: "Это обращение и соответствующее публичное заявление "Голоса" могут свидетельствовать о попытке фракции дискредитировать законопроект № 5253-1 и сорвать возобновление отчетности партий.

Ведь раньше НАПК нашло существенные нарушения в отчете "Голоса" и прекратило его государственное финансирование, как и в случае двух других парламентских партий. Следовательно, представление дальнейших отчетов и их проверка НАПК могут казаться отдельным членам фракции "Голос" рискованными.

Опровергнуть эту позицию партия может, представив публично доступный отчет. Так, о собственных финансах "Голос" не отчитывался перед гражданами с 23 октября 2020 года".

Детали: Сухоставец пообещал, что в агентстве проведут мониторинг на наличие конфликта интересов.

В то же время они заметили, что Голос не прояснил четко, в чем именно заключается этот конфликт интересов.

НАПК сослались на норму регламента Верховной Рады, позволяющей президенту поручать представление его предложений к законопроектам руководителям профильных ведомств. Относительно законопроекта о возобновлении финансирования политических партий профильным ведомством является НАПК, настаивает Сухоставец.

Справка: В марте 2020 года Верховная Рада приостановила до окончания карантина законодательное требование политических партий подавать ежеквартальные отчеты о своих финансах.

Предыстория: 

  • Руководство фракции "Голос" находится в конфликте с руководством НАПК из-за приостановки государственного финансирования партии.
  • 6 декабря политическая партия "Голос" заявила о наличии конфликта интересов у главы НАПК Александра Новикова. По их версии, на заседании комитета Верховной Рады, на котором обсуждали президентские поправки к законопроекту о возобновлении финансирования партий, Новиков защищал интересы президента, вопреки интересам НАПК.
  • В январе НАПК приостановило поступление средств в партию из-за выявленных нарушений в отчетах. Агентство имеет две претензии к партии: по оформлению соглашений и актов выполненных работ у подрядчиков и оплате "Голосом" арендной платы за офисы трех территориальных организаций.
  • В марте Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Рудык и постановил возобновить финансирование.

Украинская правда

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Темы: НАПКГолоспартии
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