В НАПК ответили "Голосу": не хотят отчитываться о своих финансах перед гражданами

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции ответили на упреки партии "Голос", предположив, что атака обусловлена ​​нежеланием партии отчитываться о своих финансовых расходах перед гражданами.

Источник: заявление заместителя председателя НАПК Романа Сухоставца в telegram-канале НАПК

Прямая речь: "Это обращение и соответствующее публичное заявление "Голоса" могут свидетельствовать о попытке фракции дискредитировать законопроект № 5253-1 и сорвать возобновление отчетности партий.

Ведь раньше НАПК нашло существенные нарушения в отчете "Голоса" и прекратило его государственное финансирование, как и в случае двух других парламентских партий. Следовательно, представление дальнейших отчетов и их проверка НАПК могут казаться отдельным членам фракции "Голос" рискованными.

Опровергнуть эту позицию партия может, представив публично доступный отчет. Так, о собственных финансах "Голос" не отчитывался перед гражданами с 23 октября 2020 года".

Детали: Сухоставец пообещал, что в агентстве проведут мониторинг на наличие конфликта интересов.

В то же время они заметили, что Голос не прояснил четко, в чем именно заключается этот конфликт интересов.

НАПК сослались на норму регламента Верховной Рады, позволяющей президенту поручать представление его предложений к законопроектам руководителям профильных ведомств. Относительно законопроекта о возобновлении финансирования политических партий профильным ведомством является НАПК, настаивает Сухоставец.

Справка: В марте 2020 года Верховная Рада приостановила до окончания карантина законодательное требование политических партий подавать ежеквартальные отчеты о своих финансах.

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