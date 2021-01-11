НАПК перекрыло финансирование "Голоса" из бюджета
Национальное агентство по предупреждению коррупции приостановило государственное финансирование для партии "Голос", она расценивает это как давление на себя.
Источник: пресс служба партии "Голос"
Прямая речь главы партии Киры Рудык: "Партия "Голос" является единственной неолигархической парламентской партией. Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным и политическим давлением.
Мы рассматриваем варианты обжалования этого решения и призываем НАПК не становиться инструментом политического давления".
Детали: Как пояснил пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух, у НАПК есть две претензии к этой партии.
Первая касается оформления сделок и актов выполненных работ у подрядчиков.
Вторая претензия, по словам Духа, заключается в том, что "Голос" оплатил арендную плату за офисы трех территориальных организаций.
Предыстория:
- В мае 2019 года певец и основатель партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его партия не получает средства от олигархов, но "десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес", поддерживают ее. Вакарчук также призвал желающих финансово поддержать новую тогда политсилу.
- В июле 2019 года партия "Голос" прошла в Верховную Раду 9 созыва, но в марте 2020 года Вакарчук официально перестал возглавлять ее, а в июне прошлого года он сложил депутатский мандат – и фракция отпустила его из Верховной Рады.