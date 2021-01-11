НАПК перекрыло финансирование "Голоса" из бюджета

Национальное агентство по предупреждению коррупции приостановило государственное финансирование для партии "Голос", она расценивает это как давление на себя.

Источник: пресс служба партии "Голос"

Прямая речь главы партии Киры Рудык: "Партия "Голос" является единственной неолигархической парламентской партией. Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным и политическим давлением.

Мы рассматриваем варианты обжалования этого решения и призываем НАПК не становиться инструментом политического давления".

Детали: Как пояснил пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух, у НАПК есть две претензии к этой партии.

Первая касается оформления сделок и актов выполненных работ у подрядчиков.

Вторая претензия, по словам Духа, заключается в том, что "Голос" оплатил арендную плату за офисы трех территориальных организаций.

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