"Голос" заявляет о конфликте интересов у главы НАПК

Партия "Голос" утверждает, что у главы Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новика имеется конфликт интересов и призывает наказать его за "неправомерные действия".

Источник: facebook-страница партии "Голос"

Дословно: "25 ноября состоялось заседание комитета по правовой политике (Верховной Рады – ред.), на котором рассматривались предложения президента к закону "О политических партиях в Украине" по усовершенствованию правового регулирования финансирования деятельности политических партий. Во время которого глава НАПК Александр Новиков сообщил членам комитета, что по поручению президента он будет представлять его предложения в закон, что и было сделано. Считаем, что в таких действиях главы НАПК имеется реальный конфликт интересов.

Для защиты институции и предотвращения подобных случаев в будущем, мы требуем привлечь к ответственности главу НАПК за совершение действий в условиях реального конфликта интересов при представлении предложения президента к закону "О внесении изменений в закон "О политических партиях в Украине" и уклонении от долга урегулировать такой конфликт интересов"

Детали: В партии считают, что Новиков не может защищать интересы президента "по его поручению", ведь в то же время должен защищать интересы НАПК. По их мнению, это реальный конфликт интересов и противоречит антикоррупционному законодательству.

Кроме того, в заявлении ссылаются на норму закона "О предотвращении коррупции", согласно которой председатель НАПК ответственен перед Верховной Радой и подотчетен перед Кабинетом министров.

По их утверждениям, на заседании комитета Новикову неоднократно указывали, что он не может "по поручению президента" защищать правовые нормы, прямо затрагивающие его функции как главу НАПК.

Голос классифицирует эти действия как административное правонарушение и призывает наказать Новикова.

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