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"Голос" заявляет о конфликте интересов у главы НАПК

Понедельник, 6 декабря 2021, 16:09

Партия "Голос" утверждает, что у главы Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новика имеется конфликт интересов и призывает наказать его за "неправомерные действия".

Источник: facebook-страница партии "Голос"

Дословно: "25 ноября состоялось заседание комитета по правовой политике (Верховной Рады – ред.), на котором рассматривались предложения президента к закону "О политических партиях в Украине" по усовершенствованию правового регулирования финансирования деятельности политических партий. Во время которого глава НАПК Александр Новиков сообщил членам комитета, что по поручению президента он будет представлять его предложения в закон, что и было сделано. Считаем, что в таких действиях главы НАПК имеется реальный конфликт интересов.

Для защиты институции и предотвращения подобных случаев в будущем, мы требуем привлечь к ответственности главу НАПК за совершение действий в условиях реального конфликта интересов при представлении предложения президента к закону "О внесении изменений в закон "О политических партиях в Украине" и уклонении от долга урегулировать такой конфликт интересов"

Детали: В партии считают, что Новиков не может защищать интересы президента "по его поручению", ведь в то же время должен защищать интересы НАПК. По их мнению, это реальный конфликт интересов и противоречит антикоррупционному законодательству.

Кроме того, в заявлении ссылаются на норму закона "О предотвращении коррупции", согласно которой председатель НАПК ответственен перед Верховной Радой и подотчетен перед Кабинетом министров.

По их утверждениям, на заседании комитета Новикову неоднократно указывали, что он не может "по поручению президента" защищать правовые нормы, прямо затрагивающие его функции как главу НАПК.

Голос классифицирует эти действия как административное правонарушение и призывает наказать Новикова.

Предыстория: 

  • Руководство фракции "Голос" находится в конфликте с руководством НАПК.
  • Народный депутат Ярослав Юрчишин от фракции "Голос", не считающий себя частью команды, заявил 19 ноября, что НАПК выявило "отмывание" более миллиона гривен руководством фракции. Мол, руководители фракции перечислили в общей сложности более миллиона гривен из государственных средств на счета ФЛП, которые не предоставили заказанные услуги надлежащим образом.
  • 11 ноября в "Голос" заявили, что расценивают приостановление НАПК финансирования партии как "давление на оппозицию".
  • В январе НАПК приостановило поступление средств в партию из-за выявленных нарушений в отчетах. Агентство имеет две претензии к партии: по оформлению соглашений и актов выполненных работ у подрядчиков и оплате "Голосом" арендной платы за офисы трех территориальных организаций.
  • В марте Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Рудык возобновить финансирование.

Украинская правда
Темы: ГолосНАПКВерховная Радакоррупция
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