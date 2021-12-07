Заявление об отставке Ткаченко до сих пор не зарегистрировано – Стефанчук
Вторник, 7 декабря 2021, 16:50
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявление об отставке министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко не зарегистрировано.
Источник: комментарий Стефанчука журналистам издания "Суспільне" в кулуарах Верховной Рады
Прямая речь: "У меня новостей по этому поводу сегодня нет, заявление в Верховной раде".
Детали: Спикер парламента добавил, что не знает причины, почему заявление не зарегистрировали.
Он предположил, что министр мог передумать.
Сам Ткаченко отрицает, что отозвал заявление.
Предыстория:
- 11 ноября Ткаченко опубликовал свое заявление об отставке, сказав, что его ценности и концепты не совпадают с правительством.
- Премьер-министр Денис Шмигаль добавил тогда, что не имел возможности поговорить с Ткаченко о его мотивации.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 29 ноября заявил, что министр "передумал" идти в отставку. Сам Ткаченко в тот же день возразил, что его решение в силе.