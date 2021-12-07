Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Заявление об отставке Ткаченко до сих пор не зарегистрировано – Стефанчук

Вторник, 7 декабря 2021, 16:50
Министр Ткаченко. Фото из его facebook

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявление об отставке министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко не зарегистрировано.

Источник: комментарий Стефанчука журналистам издания "Суспільне" в кулуарах Верховной Рады

Прямая речь: "У меня новостей по этому поводу сегодня нет, заявление в Верховной раде".

Детали: Спикер парламента добавил, что не знает причины, почему заявление не зарегистрировали.

Он предположил, что министр мог передумать.

Сам Ткаченко отрицает, что отозвал заявление.

Предыстория:

  • 11 ноября Ткаченко опубликовал свое заявление об отставке, сказав, что его ценности и концепты не совпадают с правительством.
  • Премьер-министр Денис Шмигаль добавил тогда, что не имел возможности поговорить с Ткаченко о его мотивации.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 29 ноября заявил, что министр "передумал" идти в отставку. Сам Ткаченко в тот же день возразил, что его решение в силе.

Темы: СтефанчукВерховная РадаМинкультурыТкаченко
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоКоломойский обустроил в Украине криптоферму и получает дешевую электроэнергию – "Схемы"

США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе – Ермак

"Увидели угрозу в поисковом судне": Резников ответил на обвинение ФСБ

Зеленский прокомментировал разговор с Байденом

Зеленский и Байден говорили полтора часа: обсуждали Путина и реформы

ФСБ заявляет, что украинский корабль движется к Керченскому проливу и "угрожает мореплаванию"

Все новости...
Стефанчук
Рада не успеет принять "экономический паспорт" до конца года – Стефанчук
Рада не успеет принять "экономический паспорт" до конца года – Стефанчук
В центре вакцинации, который открыла Рада, прививаются более 100 человек ежедневно
Последние новости
06:27
Польша – в тройке мировых лидеров по суточной смертности от Covid
05:58
Боевики на Донбассе открыли огонь по беспилотниках ОБСЕ
05:12
Россия завела "Минск" и "Норманде" в тупик – ЕС
04:17
ОбновленоВ Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, 53 погибших
03:52
США не уговаривают Украину на частичную автономию Донбасса – Белый дом
02:56
Европа и США должны обеспечить Украине безопасность – Макрон
01:58
Белый дом о разговоре Байдена с Зеленским: Никаких решений по Украине без Украины
01:18
Россия отвергла предложение Украины о прекращении огня – ТКГ
00:48
видеоКоломойский обустроил в Украине криптоферму и получает дешевую электроэнергию – "Схемы"
23:55
США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе – Ермак
Все новости...