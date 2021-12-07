Заявление об отставке Ткаченко до сих пор не зарегистрировано – Стефанчук

Министр Ткаченко. Фото из его facebook

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявление об отставке министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко не зарегистрировано.

Источник: комментарий Стефанчука журналистам издания "Суспільне" в кулуарах Верховной Рады

Прямая речь: "У меня новостей по этому поводу сегодня нет, заявление в Верховной раде".

Детали: Спикер парламента добавил, что не знает причины, почему заявление не зарегистрировали.

Он предположил, что министр мог передумать.

Сам Ткаченко отрицает, что отозвал заявление.

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