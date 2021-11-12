Шмигаль не знает, почему увольняется Ткаченко и не говорил с ним

Премьер-министр Денис Шмигаль говорит, что отделение Госагентства кино от Министерства культуры и информационной политики связано с необходимостью усилить это направление.

Источник: "Интерфакс-Украина", приводящий слова Шмыгаля

Прямая речь: "Отделение Госкино от Министерства культуры осуществлено по инициативе Кабинета министров Украины. Это связано с тем, чтобы предоставить весомого статуса Госкино, выделить его в отдельный центральный орган исполнительной власти, с возможностью формировать политику. Это усиление этого направления".

Детали: Общаясь с журналистами, Шмигаль сказал, что до сих пор не имел возможности пообщаться с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко по поводу его отставки и мотивации.

Что касается возможной смены министра и кандидатуры нового главы министерства, премьер заявил, что пока "ни с кем не говорили, не думали".

"Это прирогатива парламента. Если такая необходимость возникнет, будем советоваться с фракцией монобольшинства", - сказал он.

Предыстория:

11 ноября Александр Ткаченко написал заявление об отставке с должности министра культуры и информационной политики, в частности, из-за внезапного для него решения правительства забрать Госкино у его министерства и через малый бюджет, который планируется выделить на культуру в 2022 году.