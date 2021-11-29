Арахамія каже, що Ткаченко "передумав" з відставкою, а міністр заперечив

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що відставку міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка розглядати не будуть. Проте сам міністр каже, що "обговорення триває".

Джерело: трансляція пресбрифінгу Арахамії, коментар Ткаченка "Українській правді"

Пряма мова Арахамії: "Я не бачив цієї заяви (про відставку Ткаченка - ред.). Я вважаю, що це був емоційний крок.

Завдяки пану Ткаченку, завдяки прем’єру, вони поговорили, знайшли точки взаєморозуміння і вся ця історія залишилась лише в медіапросторі".

Деталі: Водночас у коментарі "Українській правді" сам міністр додав, що в уряді та Верховній Раді не підтримують його рішення. Але він готовий погодитися залишитися на посаді, якщо в уряді візьмуть до уваги його концепцію реформ.

Пряма мова Ткаченка: "Моє рішення щодо відставки залишається актуальним. Я так само очікував на реєстрацію моєї заяви Верховною Радою.

Буду відвертим, фракція абсолютно не підтримала моє рішення про відставку, що в подальшому переросло у довготривалі обговорення з профільним комітетом, керівниками партії та фракції, колегами. Паралельно – розмови зі спікером, прем’єром, Президентом. Вони попросили залишитись. Натомість я запропонував своє бачення розвитку екосистеми культури та інформполітики. Обговорення триває".

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