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Арахамія каже, що Ткаченко "передумав" з відставкою, а міністр заперечив

Понеділок, 29 листопада 2021, 19:47
Арахамія каже, що Ткаченко передумав з відставкою, а міністр заперечив
Давид Арахамія. Фото з сайту партії "Слуга народу"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що відставку міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка розглядати не будуть. Проте сам міністр каже, що "обговорення триває".

Джерело: трансляція пресбрифінгу Арахамії, коментар Ткаченка "Українській правді"

Пряма мова Арахамії: "Я не бачив цієї заяви (про відставку Ткаченка - ред.). Я вважаю, що це був емоційний крок.

Завдяки пану Ткаченку, завдяки прем’єру, вони поговорили, знайшли точки взаєморозуміння і вся ця історія залишилась лише в медіапросторі".

Деталі: Водночас у коментарі "Українській правді" сам міністр додав, що в уряді та Верховній Раді не підтримують його рішення. Але він готовий погодитися залишитися на посаді, якщо в уряді візьмуть до уваги його концепцію реформ.

Пряма мова Ткаченка: "Моє рішення щодо відставки залишається актуальним. Я так само очікував на реєстрацію моєї заяви Верховною Радою.

Буду відвертим, фракція абсолютно не підтримала моє рішення про відставку, що в подальшому переросло у довготривалі обговорення з профільним комітетом, керівниками партії та фракції, колегами. Паралельно – розмови зі спікером, прем’єром, Президентом. Вони попросили залишитись. Натомість я запропонував своє бачення розвитку екосистеми культури та інформполітики. Обговорення триває".

Передісторія:

  • 11 листопада Ткаченко оприлюднив свою заяву про відставку, сказав, що його цінності та концепти не збігаються з урядом.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав тоді, що не мав змоги поговорити з Ткаченком щодо його мотивації.
  • Арахамія до цього заявляв, що депутати "Слуги народу" не проголосують "за" відставку Ткаченка, бо він не пояснив мотивів свого вчинку.

Денис Карловський, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ТкаченкоМінкультуриКабінет міністрівАрахамія
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