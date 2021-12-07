Российские боевики трижды обстреляли украинские позиции
Российские боевики с начала суток трижды обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил.
Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС
Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы".
Детали: Российские незаконные формирования обстреляли Новоалександровку из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В сторону Майорского оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов.
Российские войска применили минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие в направлении Пивденного.
Что было раньше: В понедельник 6 декабря, в день Вооруженных Сил Украины, российские оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.