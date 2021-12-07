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Российские боевики трижды обстреляли украинские позиции

Вторник, 7 декабря 2021, 16:28
Российские боевики трижды обстреляли украинские позиции
Иллюстративное фото из facebook-страницы пресс-центра ООС

Российские боевики с начала суток трижды обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы".

Детали: Российские незаконные формирования обстреляли Новоалександровку из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В сторону Майорского оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов.

Российские войска применили минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие в направлении Пивденного.

Что было раньше: В понедельник 6 декабря, в день Вооруженных Сил Украины, российские оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСвойнаДонбасс
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