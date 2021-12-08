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"Омикрон" добрался до 57 стран — ВОЗ

Среда, 8 декабря 2021, 06:35
Омикрон добрался до 57 стран — ВОЗ
FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

По состоянию на 7 декабря COVID-вариант "Омикрон" обнаружили в 57 странах.

Источник: отчет ВОЗ

Дословно: "По состоянию на 7 декабря 2021 года вариант Omicron подтвержден в 57 странах. Однако, учитывая преимущественную циркуляцию варианта Delta во многих странах, особенно в странах Европейского региона и Соединенных Штатов Америки, очень рано делать какие-либо выводы о влиянии Omicron на глобальную эпидемиологию COVID-19".

Детали: Как отмечается, в ЮАР, где впервые сообщили об Omicron, заболеваемость COVID-19 продолжала расти со второй недели ноября: с 29 ноября по 5 декабря зарегистрировали 62 021 новый случай - на 111% больше, чем неделей ранее.

В отчете уточняется, что очень высокий рост еженедельной заболеваемости заметили в некоторых соседних с ЮАР странах – это Эсватини (1990%), Зимбабве (1361%), Мозамбик (1207%), Намибия (681%) и Лесото (219%). В этих странах очень низкий охват вакцинацией.

Что предшествовало: Четыре дня назад "Омикрон" был зафиксирован в 38 странах.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним:

  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19. Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.
  • 26 ноября Всемирная организация здравоохранения установила, что у B.1.1.529 - "Омикрон" - выше вероятность повторного заражения человека.

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Темы: коронавирус
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